«الاقتصاد» تكشف عن منصة «خارطة الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الاقتصاد من خلال منصتها ضمن جناح الحكومة الاتحادية في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، عن منصة خارطة الأعمال التي طورتها إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة. وتمثل المنصة أداة ذكية لإدارة الأعمال حيث توفّر معلومات وبيانات شاملة عن القطاعات الحيوية والأسواق التي تساعد في تأسيس أو توسعة الأعمال التجارية، وتهدف إلى تقديم قيمة مضافة لدراسات الجدوى وتحليل الأسواق بهدف خدمة أصحاب الأعمال وتوفير وسائل مبتكرة لتنمية أعمالهم.

واطلع وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، خلال جولته في المعرض، على مجموعة من الخدمات والتطبيقات التي تعرضها الوزارة، أبرزها تطبيق اللوحة القيادية MoE Dashboard، الذي يعرض تقارير ذكية عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين مع توضيح تاريخ تقديم الخدمة للمتعامل خلال السنوات السابقة والمدفوعات المالية المتعلقة بتلك الخدمات.

كما اطلع المنصوري، على الموقع الرسمي للبرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، وإجراءات التسجيل في قواعد البيانات التابعة له، والمعلومات التي يقدمها لرواد الأعمال، عن الحوافز وآليات الدعم والفرص التجارية وإمكانات الشراكة وبيانات الأسواق الخارجية، ما يعزز قدرتهم على تطوير أعمالهم. وقال المنصوري، إن «التطبيقات التي تعرضها الوزارة خلال مشاركتها في المعرض لهذا العام تمثل إضافة مهمة لمجموعة التطبيقات والخدمات الذكية في الوزارة، حيث تسهم في تعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا وتعزز مساهمتها في خدمة الاقتصاد وتمكين ممارسات الاقتصاد الرقمي، لاسيما من خلال خدمة المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمهور المتعاملين بوسائل وقنوات متجددة ومبتكرة».

المنصة توفّر معلومات وبيانات عن القطاعات الحيوية والأسواق.