تطبيقات «نجوم المستقبل» تحظى باهتمام زوّار «جيتكس للتقنية»

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

شهدت قاعة «نجوم المستقبل»، في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، عروضاً لمشروعات مبتكرة، قدمها رواد أعمال من الإمارات ودول العالم، استخدمت الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف الذكية، لاستحداث خدمات ذات قيمة مضافة للمستخدمين.

وعرض مبتكرون مشروعات جذبت اهتمام الزوار، تهدف إلى تحسين السلامة في مقاعد السيارات وحزام الأمان، ما يقلل من إصابات الرأس والعمود الفقري خلال الحوادث، وتمكين المركبات من تفادي الاصطدام أو السقوط عند سيرها في المناطق الوعرة، لاسيما في حالات الإنقاذ.

وشملت العروض المبتكرة كذلك تطبيق «نوتري بوكس»، الذي يتيح التواصل مع خبراء تغذية حول العالم، لانتهاج أسلوب حياة صحي، فضلاً عن مشروع «حبايبنا» الذي يتيح التدخل المبكر لمساعدة أصحاب الهمم، ويساعد ذويهم على فهم حالتهم.

وشهدت القاعة كذلك شرحاً عن تطبيق «الجمعية» للتكافل المالي بين الأفراد، وتطبيق «سلفة» الذي يمكّن الأفراد من الحصول على قروض صغيرة وسدادها خلال فترات زمنية لا تجاوز الستة أشهر، مقابل رسوم بسيطة.

أما «تيار زايد» فهو مشروع مبتكر في مجال النفط يعمل على زيادة الإنتاج بنسبة 10%.

للاطلاع على تطبيقات «نجوم المستقبل»، يرجى الضغط على هذا الرابط.