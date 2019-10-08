تفاهم بين «الإمارات للاتصالات المتكاملة» و«مؤسسة حمدان بن راشد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مذكرة تفاهم تستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الطرفين، لتعزيز التعاون الثقافي والتقني في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

ووقع المذكرة، على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عبدالنور أحمد الهاشمي، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستعمل مذكرة التفاهم على ضمان تبادل الخبرات وإثراء التنمية الثقافية، من خلال الاستفادة من قدرات علوم اتصالات البيانات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

كما سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات العلمية والعملية حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لدى كل منهما، فضلاً عن متطلبات كل جهة. وستعمل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على تدريب وتعليم طلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع على معطيات علوم الاتصالات بدعم من الخبراء والمتخصصين من مختبر الإمارات لابتكارات الجيل الخامس، إلى جانب تنظيم ورش توعوية للمستهدفين من البرامج التخصصية للموهوبين، فيما ستتم دعوة منتسبي الطرفين للمشاركة في البرامج والفعاليات التي ينظمها أحد الطرفين، وفقاً للأنظمة المتبعة لدى كل منها، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة.