«الاقتصاد» تطلق حملتين لاستدعاء سيارات «هوندا» و«بورشه»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم عن إطلاق حملتي استدعاء سيارات، موضحة أن الحملة الأولى تتعلق بالسلامة وتشمل 430 سيارة هوندا من طراز «أوديسي» موديل 2018 - 2019، فيما تشمل الحملة الثانية عددا من سيارت «بورشه باناميرا» المصنوعة بين عامي 2010 و2016.

وأفادت الوزارة في تقرير، بأن الحملة الأولى ستكون بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية الموزع الحصري لسيارات «هوندا» في الدولة وذلك بعد التواصل مع شركة سيارات «هوندا موتورز»، مبينة أن الاستدعاء يرجع الى ضرورة فحص آلية التوقف وطرف توصيل البطارية، إضافة إلى تحديث وحدة التحكم في ناقل الحركة في سيارات «أوديسي» المشنولة بالاستدعاء.

وأضافت أن هناك احتمال وجود ارتخاء في طرف توصيل البطارية، مما قد يؤدي الى انتقال ناقل السرعة الى وضعية التوقف اثناء القيادة، الأمر الذي قد يسبب في حدوث اضرار في آليه التوقف واحتمال تحرك السيارة اثناء وضع ناقل الحركة على وضعية التوقف، مشيرة إلى أنه سيتم التكفل بكافة إجراءات إصلاح الخلل المتعلقة بهذه الحملة مجانا.

وذكرت أن شركة المشروعات التجارية بدأت الاتصال بالعملاء الذين اشتروا سيارة من تلك السيارت المتضررة لإخبارهم بحملة الاستدعاء، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم حجز الخدمة مقدما حالما تتوافر قطع الغيار اللازمة من «هوندا موتورز».

وبالنسبة لحملة الاستدعاء الثانية، أوضحت الوزارة أنها تشمل عددا لم تحدده من سيارت «بورشه باناميرا» المصنوعة بين عامي 2010 و2016 وذلك بالتعاون مع شركة النابودة للسيارات وشركة علي وأولاده للسيارات الوكلاء الحصريين لعلامة «بورشه» في الدولة بعد التواصل مع شركة «بورشه» الشرق الأوسط وافريقيا.

وبينت الوزارة أن الحملة ترجع الى فحص واستبدال وإصلاح وحدة التحكم بمروحة نظام التكييف في السيارات المشمولة بالاستدعاء اذا دعت الحاجة إلى ذلك، لاسيما وأن هناك احتمالا أن تقوم وحدة التحكم بمروحة نظام التكييف في تلك السيارات بامتصاص الرطوبة مما قد يؤدي الى اعطال وحدوث تماس في النظام ما قد يتسبب في نشوب حريق ربما لا يمكن تفاديه حتى اذا كانت السيارة مركونة.

ونصحت «الاقتصاد» بركن المركبة في الخارج وعلى بعد مسافة كافية من السيارات الأخرى والمباني المحيطة منعا لاي مخاطر محتملة.

من جهتهما، طالبت شركتا النابودة وعلي وأولاده من المستهلكين الذين يمتلكون هذا الطراز من السيارات الاتصال بمركز خدمة العملاء لفحص المركبات واجراء اللازم