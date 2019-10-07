«الأوراق المالية» تكشف عن منظومة مبادرات رقمية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، عن منظومة مبادرات رقمية، تشمل مشروعات وتطبيقات ذكية في مجالات الحوكمة والتوعية والاختبارات المهنية والاستشارات القانونية والترخيص وإدارة العمل اليومي.

وتعرض الهيئة ضمن منصة الجهات الحكومية الاتحادية في المعرض الذي يستمر خمسة أيام، أحدث تطبيقاتها ومشروعاتها الإلكترونية والذكية التي تستهدف زيادة جاذبية بيئة المال والأعمال للمستثمرين والمتعاملين، والتواصل مع الجمهور بمختلف الفئات، والتعرف إلى احتياجاتهم بما يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وإتاحة كل الخدمات بيسر وسهولة.

وتعلن الهيئة خلال مشاركتها في المعرض عن التطبيق الذكي «المجلس»، الذي يضم جميع الجوانب المتعلقة بالتوعية والتثقيف والتعليم المستمر وحوكمة الشركات في منصة واحدة، حيث تتيح للجمهور الاطلاع على جميع المواد التوعوية والتثقيفية التي تصدرها الهيئة، وبما يتكامل مع مبادرة الهيئة الخاصة بالمشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي، إضافة إلى أنه يعرض خدمات الهيئة في مجال التدريب والاختبارات المهنية التي تطلقها الهيئة لترخيص الوسطاء والعالمين في مجال الأوراق المالية، إضافة إلى مشروع الحوكمة الذي يعنى بأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.

كما تستعرض الهيئة موقعها الإلكتروني الجديد، الذي قامت بتطويره أخيراً ليتوافق مع المعايير والمتطلبات الحكومية، وبما يتيح للجمهور الوصول إلى المعلومات، وإنجاز المعاملات بسهولة تامة، وعلى مدار الساعة. وتستعرض كذلك التطبيق الذكي لها، الذي يتيح للمستثمرين والمتعاملين والموظفين إنجاز معاملاتهم من خلال هواتفهم الذكية، دون الحاجة للحضور الشخصي، إضافة إلى نظام «مرسال» الداخلي الذي يهدف إلى تنظيم عملية المراسلات الداخلية، ويوفر خصائص مثل التوقيع الإلكتروني والملاحظات الصوتية والأرشفة.

وتعرض الهيئة كذلك نظام المستشار القانوني الذكي، الذي تم تطويره باستخدام خاصية الذكاء الصناعي، ويتيح للمتعاملين إرسال استفساراتهم وطلبات الاستشارة القانونية، ويوفر النظام، بناء على قاعدة بيانات التشريعات الخاصة بالهيئة، الإجابات على الأسئلة الشائعة.

كما تقوم الهيئة بعرض نظام إدارة الترخيص ضمن النظام الموحد للإدارات الفنية، ويستهدف تنظيم إجراءات العمل اليومي بالإدارة، وتسهيل تقديم طلبات من قبل العملاء من خلال إعادة هندسة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالترخيص، حيث أتاح النظام ربط الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين وعدد من الجهات المحلية ذات الصلة بالأسواق المالية.

إلى ذلك، زار وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري، منصة الهيئة في «جيتكس»، واطلع على المشروعات والمبادرات الإلكترونية الجديدة للهيئة. وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة، عبيد الزعابي، شرحاً عن المشروعات التقنية والمبادرات الذكية المعدة للمتعاملين.