«مواصفات» توفر للمتعاملين 28 خدمة إلكترونية وذكية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اطلع وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال زيارته جناح الهيئة في ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، على المنصة الموحدة لتسجيل منتجات الطائرات بدون طيار، ونظام «مانع» الاتحادي لسحب المنتجات من الأسواق.

وعرضت «مواصفات» 28 خدمة إلكترونية وذكية تقدمها للمتعاملين، منها ست خدمات تم استخدامها منذ العام الماضي، تتضمن الشرائح الذكية في الإطارات، والإفساح الجمركي، والتحقق من المركبات، والتصديق على الشهادات، ونظام كفاءة استهلاك الطاقة، ونظام المنصة الموحدة للطائرات بدون طيار والمركبات الجوية.

وكشف المدير العام للهيئة، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن الهيئة أصدرت من خلال الشرائح الذكية للإطارات 2.3 مليون بطاقة حتى سبتمبر الماضي، و2.4 مليون بطاقة حسب برامج كفاءة الطاقة والمياه. وأضاف أن «نظام الإفساح الجمركي» شهد إصدار 5636 شهادة بيان حالة للشحنات الجمركية، بصورة تضمن سلاسة دخول وخروج هذه المنتجات.