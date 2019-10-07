«طرق دبي» تكشف عن بطاقة «نول» افتراضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس، بطاقة «نول» الافتراضية، وهي مبادرة جديدة عبارة عن حزمة من الحلول والتطبيقات لدعم استخدامات بطاقة «نول»، التي تُمكّن مستخدمي وسائل النقل الجماعي من دفع التعرفة المطلوبة لتنقّلهم عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري، بالإضافة إلى استخدامها في دفع تعرفة المواقف بدبي، وتسديد قيمة المشتريات في عدد من محال التجزئة ومحطات الوقود.

وقال مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد الخيّاط، إن الهيئة تهدف من خلال مشاركتها بهذه المبادرة في معرض جيتكس 2019، إلى تعريف الجمهور بهذه المبادرة، وشراء بطاقة «نول» الافتراضية وحفظها مباشرة في هواتفهم الذكية، وإضافة رصيد إليها بشكل فوري من بطاقاتهم الائتمانية المحفوظة في هواتفهم، التي يجب أن تكون مجهّزة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حتى يتسنى لمرتادي وسائل النقل الجماعي استخدام بطاقة «نول» الافتراضية في دفع تعرفة المترو والحافلات العامة والترام ووسائل النقل الأخرى. وأوضح أن من المخطط إطلاق بطاقة «نول» الافتراضية في الربع الثالث من عام 2020، على أن تتبعها مراحل لاحقة يتم من خلالها إدخال جميع وظائف الطاقة إليها، وستكون المبادرة في متناول الجمهور من السكان والزوار والسائحين.