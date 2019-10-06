«ورشة حكومة دبي» تستعرض نظام فحص السيارات بـ «الصوت»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تستعرض «ورشة حكومة دبي» خلال «أسبوع جيتكس للتقنية» أبرز خدماتها الذكية والمتقدمة التي تصبّ في مصلحة تعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق سعادتهم ورضاهم.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»، فهد أحمد الرئيسي، إن مشاركة الورشة تأتي انطلاقاً من أهمية المعرض كمنصة عالمية تعتبر الأبرز على الصعيد التقني والتكنولوجيا الحديثة، والتزاماً منها بدعم التحول الذكي الذي تقوده إمارة دبي في الخدمات الحكومية، وفق توجيهات القيادة الرامية إلى إكمال التحوّل الذكي في عام 2021.

وتشمل محفظة الخدمات التي تقدمها الورشة «نظام فحص السيارات الذكي» الذي يعمل على تسريع فحص المركبات، والحد من الأخطاء المرتكبة من قبل الفنيين، حيث يعمل بنظام الصوت دون استخدام اليدين لتحقيق أعلى معايير الجودة في عملية الفحص، ويتميز بتوفير الوقت والجهد المبذولين أثناء إدخال الموظف للبيانات على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول، فضلاً عن الموقع الإلكتروني الجديد الذي يضم العديد من الخدمات مثل نظام المزاد الإلكتروني الذي يتيح المجال للمشاركة بمزادات الورشة بطريقة إلكترونية مبتكرة.