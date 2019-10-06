«مانع».. نظام ذكي يتيح الرقابة على المنتجات والسلع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، ثلاثة مشروعات كبرى تستند إلى التكنولوجيا ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، تتضمن المنصة الموحدة لتسجيل منتجات الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية، والتطبيق الذكي لـ«نظام مانع الاتحادي» الذي يوفّر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في أسواق الدولة، فضلاً عن التحسينات على الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يوفّر المعلومات والخدمات للأفراد والمؤسسات بطرق أكثر إبداعاً، مثل إتاحة خدمة الدردشة الذكية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة ستعرض أبرز التجارب التقنية التي تسهل عمل شركائها، وتحقق أعلى معدلات الرضا للمتعاملين، وتعكس صورة إيجابية عما بلغته مؤسساتنا الحكومية من تطوّر.