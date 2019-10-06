69 مليار درهم تجارة دبي مع دول الخليج

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

شهدت تجارة دبي الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 4%، لتصل قيمتها إلى 69 مليار درهم، وتصدرت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً، وبلغت قيمة التجارة مع المملكة نحو 27.7 مليار درهم، تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني خليجياً سلطنة عُمان، التي حققت تجارة دبي معها نمواً بنسبة 11%، لتصل قيمتها إلى نحو 19.2 مليار درهم. وجاءت الكويت في مركز الشريك التجاري الثالث خليجياً، حيث سجلت تجارة دبي معها نمواً بنسبة 6.3%، لتصل قيمتها إلى 14.3 مليار درهم، ثم البحرين في مركز الشريك التجاري الرابع خليجياً، ونمت التجارة معها بنحو 24%، لتصل قيمتها إلى نحو ثمانية مليارات درهم.

وشهدت تجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية قفزة قوية بلغت نسبتها 23%، لتصل قيمة التجارة مع هذه الدول إلى 54 مليار درهم. وتصدر العراق بمركز الشريك التجاري الأول بين هذه الدول، حيث سجلت تجارة دبي مع العراق نمواً بنسبة 48%، لتصل قيمتها إلى نحو 20 مليار درهم.

وجاءت مصر في مركز الشريك التجاري الثاني بنمو 3% إلى 9.3 مليارات درهم، ثم ليبيا في مركز الشريك التجاري الثالث بقفزة قياسية في مستوى نمو تجارة دبي معها بنسبة 84%، لتصل قيمتها إلى 4.4 مليارات درهم، ولبنان في مركز الشريك التجاري الرابع بنمو 5% إلى 4.3 مليارات درهم، والأردن في مركز الشريك التجاري الخامس بنمو قوي بلغت نسبته 46%، لتصل قيمة تجارة دبي مع الأردن إلى 3.8 مليارات درهم.