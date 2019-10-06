«بيوت كوم»: تجاهل التأمين على العقار مخاطرة غير محسوبة العواقب

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير لـ«بيوت دوت كوم»، إلى أن تجاهل التأمين على العقار يعتبر مخاطرة غير محسوبة العواقب بالنسبة للملاك والمستأجرين على حد سواء، فعدم التأمين على المنزل من الممكن أن يكلف مالك المنزل الكثير في حال حدوث مكروه.

وتفصيلاً، أشار تقرير لموقع «بيوت دوت كوم» حول أهمية التأمين على العقارات، إلى أن العديد من السكان في الإمارات يتجاهلون مسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات في الإمارات، الأمر الذي يعتبر مخاطرة كبيرة بالنسبة لهم.

وأوضح التقرير أن بعض الأفراد يتركون منازلهم دون مراقبة لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تعرض المنازل لأضرار مختلفة، ويشمل ذلك الأنابيب التالفة التي تتسبب بتدفقات كبيرة للمياه، ما يؤدي إلى خسائر وأضرار كبيرة للممتلكات الشخصية وغيرها من الأشياء الثمينة.

وشدد على أن عدم التأمين على المنزل يؤدي إلى تحمل ملاك ومستأجري العقارات عبء دفع تكاليف إعادة البناء واستبدال العناصر التالفة وحتى تلف المحتويات والديكور، وقد يتطلب الأمر دفع تكاليف الممتلكات المجاورة أيضاً في أسوأ الحالات، مؤكداً على أهمية هذا النوع من التأمين باعتباره يغطّي الخسائر، التي تشمل الأضرار الداخلية والخارجية للمبنى أيضاً، علاوة على فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية وغيرها بسبب الحريق أو المياه أو الكوارث الطبيعية.

ولفت التقرير إلى أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن التأمين على العقار هو مسؤولية المالك، لكن هذا غير صحيح، فمن الناحية القانونية، لا يُلزم المالك إلّا بتوفير التأمين على المنزل في حال تم رهنه، إذ سيغطي ذلك الهيكل المادي للمنزل فقط وليس محتوياته، مبيناً أنه من المستحسن أن تحصل على التأمين على المنزل سواء كنت تود استئجار أو شراء عقار في الإمارات.

وذكر أن هناك نحو 50 شركة مرخصة في دولة الإمارات، تقدم سياسات تأمين لأصحاب المنازل، حيث يتم تحديد سياسة التأمين على المنزل وفقاً لمتطلبات صاحب المنزل، مطالباً بضرورة توخي الحذر في ما يتعلق بتقييم القيمة التي سيغطيها البرنامج قبل المضي قدماً وتوقيع مستندات أي برنامج تأمين على المنزل، فإذا كان منزلك يحتوي على عناصر تقدّر بقيمة 50 درهماً، وكان برنامج التأمين يغطي أقل من نصف ذلك، فمن الأفضل لك أن تبحث عن خيارات أخرى لتفادي دفع مبالغ مالية على برنامج لا يغطي القيمة الفعلية لممتلكاتك.

وطالب التقرير بضرورة الاهتمام بقراءة برامج التأمين على العقار، والتي توفر معلومات مفصّلة حول الممتلكات التي سيتم تغطيتها ونوع الضرر الذي سيغطى أيضاً، إذ من الضروري على المؤمن قراءة التفاصيل الدقيقة لتكون على دراية تامة بجميع الأمور التي تشملها خطتك، منها مدى تغطية جميع الممتلكات المنزلية الموجودة في منزلك.