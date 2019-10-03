غرفة دبي: قطاع التجزئة «جاذب» للشباب المواطن

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي بأن قطاع التجزئة جاذب للمواطنين، وهناك وظائف للمواطنين في هذا القطاع، لاسيما الوظائف الإشرافية والإدارية، مؤكدة أنه بإمكان الشباب المواطن أن يمارس أدواراً ابتكارية في هذا القطاع.

وأكدت الغرفة، في تصريحات صحافية أمس، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل خطراً على تجارة التجزئة التقليدية، في الوقت الذي تمثل فيه، أيضاً، مستقبلاً لتجارة التجزئة.

إلى ذلك، أكدت الغرفة، خلال جلسة حوارية أمس، نظمتها مؤسسة قمة التجزئة، بالتعاون مع الغرفة، أن قطاع البيع بالتجزئة شكل أكثر من 26% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2018.

من جانبهم، أكد خبراء مشاركون في الجلسة أهمية إحداث تغيرات في آليات التجارة، تنسجم مع متطلبات المستقبل، لافتين إلى أن التجارة الإلكترونية تأتي في مقدمة هذه الإجراءات، التي من شأنها تعزيز التنافسية والارتقاء بأداء قطاع التجزئة.

قطاع التجزئة

وتفصيلاً، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «التطور الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية، يزيد المخاطر التي تواجهها تجارة التجزئة التقليدية»، مشيراً إلى أن النظر إلى تجارة التجزئة فقط بصورة تقليدية، يمثل خطراً عليها.

وأشار إلى تقارير أميركية، تتوقع أن يغلق في الولايات المتحدة 12 ألف متجر خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 6700 متجر خلال العام الماضي، ما يعني زيادة بنسبة 80% خلال عام واحد.

وأضاف أن قطاع التجزئة جاذب للمواطنين، وهناك وظائف للمواطنين في هذا القطاع، لاسيما الوظائف الإشرافية والإدارية، وبإمكان الشباب المواطن أن يمارس أدواراً ابتكارية في هذا القطاع.

وأشار بوعميم، في تصريحات على هامش جلسة حوارية بعنوان «التطور أو الاندثار»، نظمتها مؤسسة قمة التجزئة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، و«ميدان ون»، أمس، إلى أن شركات كبيرة تعمل في قطاع التجزئة تأثرت بنمو التجارة الإلكترونية، بيد أن التجارة الإلكترونية وانتشار شبكة الإنترنت أوجدا علامات تجارية جديدة وفرصاً جديدة للأعمال، لافتاً إلى أنها أصبحت تمثل خطراً على تجارة التجزئة التقليدية، في الوقت الذي تمثل فيه أيضاً مستقبلاً لتجارة التجزئة.

وتابع بوعميم: «لا يمكن بالضبط توقع إلى أي مدى يمكن أن يتأثر قطاع تجارة التجزئة، لكنه على الرغم من ذلك لاتزال تجارة التجزئة تشهد نمواً لافتاً، خصوصاً مع زيادة توقعات المستهلكين من متاجر التجزئة».

ولفت إلى أن وضع تجارة التجزئة في دبي أفضل من بلدان عدة حول العالم، فالتجارة الإلكترونية تفتح نطاقاً لأسواق أكثر مما كانت عليه من قبل، مبيناً أن المتاجر تحاول الابتكار لتقديم منتجات أفضل للمستهلكين، ما يعد فرصة للشركات لدعم تنافسيتها.

وتوقع بوعميم أن يحدث تغير كبير في استخدام مراكز التسوق التجارية من قبل المستهلكين، مشيراً إلى أن بعض المراكز المحلية بدأت تغير تعريفها من مركز تسوق إلى مراكز لتجارب المتعاملين، ولاتزال المراكز التجارية في دبي تشهد طلباً لافتاً. وأكد أنه لابد أن تتم إعادة استخدام مراكز التسوق بالطريقة الأنسب.

وتابع أن هناك تحديات تواجه قطاع التجزئة المحلية، خصوصاً أن السوق اليوم بدأت تشهد تغييرات كبيرة عن ما كنا عليه منذ ثلاث سنوات، موضحاً أن أكبر تحدٍّ هو المنافسة المباشرة، والاندماج بين الشركات الصغيرة يعتبر فرصة لها لمواجهة تحديات المنافسة.

تحولات جوهرية

إلى ذلك، قال بوعميم، خلال الجلسة الحوارية، إن «استضافة قمة التجزئة في دبي لعام 2020، تسعى إلى استكشاف أهم الفرص والإسهام في تمكين الجهات العاملة بالقطاع لمواكبة هذه التحولات العالمية».

وأضاف: «يعد قطاع البيع بالتجزئة مساهماً رئيساً في اقتصاد دبي، حيث شكل أكثر من 26% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018. ومع اقتراب (إكسبو 2020 دبي) تبرز دبي بصفتها مركزاً متميزاً للبيع بالتجزئة».

شركات التجارة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«قمة التجزئة»، غاري ثاتشر، إنه «يتعين على شركات التجارة الانتباه لأهمية الاستفادة من آفاق التوسع التي تجلبها التجارة الإلكترونية، نظراً لما تتيحه من إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، من خلال تبني نظم التسويق الرقمي للمنتجات».

وأضاف: «توضح دراسة حجم الفرص الواعدة في الأسواق المحلية والإقليمية انتشار الإنترنت بنسبة 99% في الإمارات، أي أن ما يزيد على تسعة ملايين شخص يستخدمون الإنترنت يومياً. ويستخدم 93% منهم خدمة الإنترنت لمدة ثماني ساعات في المتوسط باليوم، ما يتيح فرصة كبيرة أمام تجار التجزئة في المجال الرقمي، للاستفادة من هذه الأنماط السلوكية للمستهلكين وتفاعلاتهم على الإنترنت».

توجهات متسارعة

بدوره، قال نائب رئيس «ميدان مولز»، فهد كاظم، إن «التوجهات المتسارعة نحو تبني أنماط معززة بتقنيات التكنولوجيا في تجارة التجزئة قادرة على إحداث تغيرات وتحسين في أداء المؤسسات التجارية، وعليها الاستفادة من هذه الفرص والسعي نحو تعزيز تجربة المستهلك والوصول إليه بطرق مختلفة أكثر انسجاماً مع متطلباته».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ليوا» التجارية، مارك تيسيمان: «يجب على المؤسسات التجارية السعي للوصول إلى ممارسات متميزة ومبتكرة في آليات التسويق والتعريف بالمنتجات، وفقاً لطبيعة المستهلك المستهدف».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لدى «نوفو سينماز»، يبي ستانفورد كريستيانسن: «في الوقت الحاضر 45% من أعمالنا تتم عبر الإنترنت. ولدينا طيف واسع من المستهلكين المستهدفين، ونسعى إلى مواءمة المعروض مع متطلباتهم، حيث تتيح لنا مخرجات التكنولوجيا التعرف إليها بشكل أدق».

قمة التجزئة

تعتبر قمة التجزئة لقاءً سنوياً، يجمع خبراء قطاع تجارة التجزئة المحليين والعالميين، لاستعراض العلامات التجارية المتميزة، والتعرف إلى آخر توجهات السوق. وستتمحور فعاليات الدورة الثانية للقمة في عام 2020، تحت شعار: «أنماط استهلاكية.. وتواصل متسارع».

• قطاع البيع بالتجزئة أسهم بـ 26% من الناتج المحلي لدبي في 2018.