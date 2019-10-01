دبي تستضيف منتدى رائدات الأعمال 28 اكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينعقد منتدي رائدات وسيدات الآعمال الاقتصادي، الذي تنظمه شركة ناسيبا، أكبر منبر لتمكين المرأة اقتصاديا في الشرق الأوسط، في دبي يومي 28 و29 أكتوبر. ويلقى منتدى هذا العام دعم الشركات الشريكة ويشارك في استضافته اعمار للضيافة، وسوف يجمع كبار المسؤولين، رجال ونساء يريدون صياغة اقتصاديات ومجتمعات الغد لكي "تجرؤ على بناء مستقبل أفضل"، ويقودون في زمن يشهد تغييرات دائمة وهم يتحلون بالرؤية والشجاعة، ليتعلموا من هذه المؤسسات التي تغلق الفجوة بين الجنسين وليبنوا مجتمعا من أصحاب القرارات الفارقة.

وتشير تقارير الصناعة إلى أن تمكين المرأة معناه نموا أكبر، تراجع عدم المساواة، تحسين قوة الاقتصاد وقوة عمل أكثر تنوعا. بعد أن تأكد أن المزيد من النساء في قوة العمل يمكن أن يمنح الاقتصاد دفعة بنسبة تصل إلى 35%.

وقالت صوفي لو راي، رئيس مجلس إدارة ناسيبا، إن "التغيير يتواصل خلال المجالات التجارية والاجتماعية. ومع ذلك، فقط عندما يتحول الكلام إلى عمل، سوف نشهد مجالا للتطبيق بشكل نهائي. وفضلا عن دعم تطوير المساواة بين الجنسين في المجتمع، فإن منتدى رائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي يعتبر منبرا للأفراد والمنظمات أصحاب الأفكار الجريئة، الرؤية للتقدم، في زمن وصل فيه هاشتاج (#أنا_أيضا) إلى مجالس الإدارة لمناقشة التفرقة بين الجنسين. نحن (الرجال والنساء) لا نستطيع أن نتحمل خسارة هذا الزخم وعلينا أن نترك مجتمعاتنا في حالة أفضل مما وجدناها عليه".

وسوف يحضر المنتدي، القادة الإقليميون والعالميون الذين يبدأون إمكانات جديدة في مجالاتهم للتأثير ايجابيا وتشجيع اقتصاد يشمل الجنسين. وتتناوب جلسات النقاش العامة حول التوجهات الكبرى التي تغير الواقع، مثل مستقبل القوة العاملة، الذكاء الاصطناعي والتحيز ضد جنس دون آخر، الهجرة، التعليم كأداة للدمج، مع جلسات جانبية تفاعلية تمنح أدوات عملية وخبرات إلى الجمهور بشأن مجموعة من الموضوعات مثل: إدارة مهنة في شركة، التواصل وبناء شبكة فعال.