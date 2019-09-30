عدول رئيس مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» عن استقالته من منصبه

المصدر: مدحت السويفي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الاتحاد العقارية سوف ترسل بيانا لسوق دبي المالي تعلن فيه «الاتحاد العقارية» عن عدول رئيس مجلس إدارة الشركة السيد ناصر بن بطي بن عمير بن يوسف عن استقالته، وقبوله الاستمرار في منصبه الحالي والذي يشغله منذ ابريل 2017، وحتى نهاية الدورة الحالية التي تنتهي في أبريل من العام المقبل.

من جانبه، رحّب عضو مجلس الإدارة المنتدب في الاتحاد العقارية، السيد احمد يوسف خوري وأعضاء المجلس بقرار سحب الاستقالة، مؤكداً استمرار مجلس إدارة الشركة بقيادة السيد ناصر بن بطي وفريق العمل في دفع عجلة تطوير أداء اعمال الشركة، حسب جدول الاعمال المقرر.