12.29 ألف عقد تأسيس إلكتروني و4894 ملحق تعديل منذ يناير 2019

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي منذ بداية عام 2019 وحتى أمس 12 ألفاً و295 عقد تأسيس إلكترونياً، و4894 ملحق عقد تأسيس إلكترونياً، وضم ذلك 279 رخصة تم إصدارها من خلال الموافقة على الرسائل النصية التي تصل المتعاملين من الرقم 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي، أو مراكز الخدمة المعتمدة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن تصديق عقود التأسيس وجميع الملاحق التابعة لها، يأتي إلكترونياً لدى اقتصادية دبي وجميع مراكز الخدمة المعتمدة، تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

تنوّع العقود

ووفقاً للبيان، تنوّعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً منذ يناير 2019 وحتى أمس، على حسب النشاط، إذ جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 59% بعد أن سجلت 7310 عقود تأسيس، والتجارية بنسبة 39% بعد أن سجلت 4779 عقد تأسيس إلكترونياً، ثم السياحية التي سجلت 160 عقد تأسيس إلكترونياً، والصناعية (46 عقد تأسيس إلكترونياً).

وأظهر التقرير أن 80% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق عقود التأسيس 50%، مشيراً إلى أن «الشركات ذات مسؤولية محدودة» تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص، إذ وصل عددها إلى 10 آلاف و39 شركة.

وأظهرت نتائج التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أنه تم إصدار وتصديق 1367 عقد تأسيس إلكترونياً و507 ملاحق عقود التأسيس إلكترونياً خلال سبتمبر 2019.

تنافسية دبي

وأكدت اقتصادية دبي أن الأرقام تؤكد استراتيجيتها الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

ولفتت إلى أنه يمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على الموافقة المبدئية، وحجز الاسم التجاري، وعقد التأسيس إلكترونياً، وإصدار الرخصة التجارية، في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني لإصدار عقود التأسيس وملاحقها.

زيارة واحدة

وأوضحت أن إصدار عقد التأسيس إلكترونياً وفي زيارة واحدة، يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للتحوّل للمدينة الأذكى في العالم، إذ تركز استراتيجية اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة الأعمال، وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام المتعاملين من رجال الأعمال لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي.

وشدّدت اقتصادية دبي على أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص.

ولفتت إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أعد أخيراً، دليلاً حول إصدار وتعديل عقود التأسيس، يحتوي على معلومات شاملة عن إصدار عقد التأسيس ومرفقاته، وصمم لتزويد متعاملي اقتصادية دبي بالمعلومات التي يحتاجونها، لضمان إتمام وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم والإجابة عن استفساراتهم ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة تلبي احتياجاتهم.

أشكال عقود التأسيس

يضم دليل إصدار وتعديل عقود التأسيس، أشكال عقود التأسيس التي تصدرها اقتصادية دبي وتصدقها، وتصدر ملحقات لها في حال التعديل، ومنها:

• عقد وكيل خدمات.

• عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

• عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

• رسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس.

• الوثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري.

• خدمة إرسال الرسائل النصية.

• طلب ملحق تعديل عقد تأسيس (إضافة/‏انسحاب شريك، تغيير اسم تجاري، إضافة نشاط للسجل، إضافة /‏تغيير/‏حذف نشاط، تعديل رأس المال، تغيير اسم شريك/‏مدير، تغيير جنسية شريك/‏مدير، إضافة /‏تغيير/‏حذف مدير، تغيير نسبة الحصص، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ.م.م، وتغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة).

- إصدار 279 رخصة

من خلال الموافقة

على الرسائل النصية

للرقم 6969.