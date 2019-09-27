«ريبورتاج للعقارات» تقدم 10% خصماً على مشروعاتها في أبوظبي ودبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت شركة ريبورتاج للعقارات عن طرح عرض يشمل استفادة المشترين في مشروعات الشركة من الحصول على خصم بنسبة 10%، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «ريبورتاج للعقارات»، إسلام أحمد سليمان، إن العرض يسري على مشروعات الشركة قيد الإنشاء، تزامنا مع معرض «سيتي سكيب 2019» في دبي.

وأكد اهتمام المتعاملين بالعروض الترويجية التي تناسب تطلعاتهم لشراء عقارات في مشروعات توفر لهم خدمات نوعية وغير تقليدية، لافتاً إلى أن الشركة طرحت خلال يوليو الماضي عرض «اشتري شقة واحصل على عائد سنوي صافي بنسبة 8% لمدة 3 سنوات».

وأكد سليمان أن الشركة استقبلت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين فور الكشف عن عرض الخصومات بنسبة 10%، مشيراً إلى حرص «ريبورتاج» على توفير عروض خاصة متنوعة ومبتكرة تناسب فئات المشترين كافة، وتضمن حصول المستثمرين على عائدات مجزية على استثماراتهم في السوق العقارية.

وذكر أن الشركة كشفت أخيراً بالتعاون مع «شركة كونتيننتال للاستثمار» عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «رُكان» بمنطقة دبي لاند، والذي يضم 349 فيلا، كما تباشر في أبوظبي تنفيذ مشروع «الواحة رزيدنس 1» في «مدينة مصدر» والذي يتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2021، مشيراً إلى أن المشروع يوفر 612 شقة، منها 310 استوديوهات، و256 شقة ذات غرفة واحدة، و44 شقة مكونة من غرفتين، وشقتين بثلاث غرف.

وأضاف أن الشركة تباشر كذلك إنشاء مشروع «الواحة رزيدنس 2» في «مدينة مصدر» والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، ويتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2022، فضلا عن الاستعداد لبدء إنشاء مشروع «ذا جيت» الذي سيوفر 420 شقة سكنية، ويتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2022.