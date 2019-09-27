الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التنافسية الرقمية لـ 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، إحدى أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

تقدّم

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2019، بخمس مراتب عن تصنيف العام السابق، حيث جاءت في المرتبة الـ12 عالمياً والأولى عربياً. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربياً أيضاً، في كل المحاور الرئيسة الثلاثة بالتقرير، وهي محور «التكنولوجيا» الذي حققت فيه الدولة المركز الثاني عالمياً، متقدمة خمس مراتب عن العام السابق، والتاسع عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل» الذي كانت في المرتبة الـ12 العام الماضي، وقفزت مرتبة واحدة في محور «المعرفة» لتحقق المركز الأول عربياً والـ35 عالمياً.

أداء متميز

وأظهر التحليل، الذي أعده فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، تحقيق الإمارات أداءً متميزاً في عدد كبير من المؤشرات الرئيسة والمؤشرات الفرعية. ففي محور «المعرفة» الذي يرصد أداء الدولة خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسة هي «المهارات» و«التدريب والتعليم» و«التركيز العلمي»، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر «توافر الخبرات الدولية»، والثاني عالمياً في مؤشر «إدارة المدن»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «تدفق الطلاب الأجانب»، والرابع عالمياً في مؤشر «تدريب الموظفين»، بينما حققت المركز الخامس عالمياً في مؤشر «توافر الكفاءات الأجنبية الماهرة».

«التكنولوجيا»

ويرصد محور «التكنولوجيا» مدى التقدم التكنولوجي في الدول من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي «الإطار التنظيمي» و«رأس المال» و«الإطار التقني».

وحققت الإمارات مراكز متقدمة عالمياً على صعيد هذه المؤشرات، حيث جاءت في المركز الأول والثاني والخامس عالمياً في المؤشرات الرئيسة الثلاثة. أما على مستوى المؤشرات الفرعية، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قوانين الإقامة» ومؤشر الإنترنت اللاسلكي ذي النطاق العريض، والمركز الثالث عالمياً في كل من «تطوير وتطبيق التكنولوجيا» و«الخدمات المالية والمصرفية» و«رأس المال المغامر»، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر «تمويل التطور التكنولوجي».

«الجاهزية للمستقبل»

أما المحور الثالث والأخير «الجاهزية للمستقبل»، فيرصد مدى جهوزية الدول للمتغيرات التي تطرأ على القطاعات المختلفة ودور التكنولوجيا في التعامل معها، وذلك من خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي «السلوك المتلائم» و«مرونة قطاع الأعمال» و«تكامل تقنية المعلومات». وحققت الدولة في هذا المحور المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية، هي «مرونة الشركات»، و«استخدام البيانات الضخمة والأدوات التحليلية»، و«الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص»، و«الفرص والتحديات»، وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «الأمن السيبراني»، والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «نقل المعرفة» والانفتاح تجاه العولمة.

الاستثمار بالمستقبل

إلى ذلك، قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محمد عبدالله القرقاوي، إن «تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية الرقمية 2019 بشكل عام، وبمحور (الجاهزية للمستقبل) بشكل خاص، يعكس النجاح التي حققته مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك تحت توجهات القيادة الرشيدة المتمثلة في مواظبة الاستثمار بالمستقبل من خلال التركيز على القطاعات المعرفية التي لها مردود إيجابي على خططنا وتطلعاتنا التنموية».

قدرات وطنية

وأوضح القرقاوي أن «تقدم الإمارات في المؤشرات الخاصة بالتعليم وبناء المهارات والكفاءات يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم وبناء القدرات الوطنية، وبأن رؤية القيادة والتزامها تجاه قطاع التعليم والتنمية البشرية لا يتغير أو يتأثر بأيّ من المتغيرات والتحولات الاقتصادية الإقليمية أو العالمية، كون العائد من الاستثمار في قطاع التعليم هو إيجابي مهما كانت الظروف».

وأضاف أن «تحقيق دولة الإمارات لهذه المرتبة المتقدمة، والذي يأتي بالتزامن مع صعود الرائد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي إماراتي لينضم إلى طاقم محطة الفضاء الدولية، هو تأكيد على أن الدولة ماضية في بناء المهارات والكفاءات الوطنية العاملة في القطاعات العلمية المتقدمة، مثل استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات».