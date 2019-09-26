«تنظيم الاتصالات»: إنجاز 70 خدمة بـ«الهوية الرقمية»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أنه يمكن حالياً إنجاز 70 خدمة بالعديد من القطاعات في الدولة بوساطة الهوية الرقمية الجديدة، وجارٍ العمل حالياً لإتاحة أكثر من 60 خدمة جديدة لسكان الدولة عبر الهوية الرقمية. وأوضحت «تنظيم الاتصالات» لـ«الإمارات اليوم» أن مميزات الهوية الرقمية مقارنة ببطاقة الهوية العادية، هي الدخول الموحد لهذه الخدمات، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى تذكر اسم مستخدم وكلمة مرور، وخاصية التوقيع الرقمي والتحقق من التوقيع.

وكشفت أن هذه المبادرة تشمل الجهات الاتحادية والمحلية في الإمارات، بهدف إتاحة كل خدماتها باستخدام الهوية الرقمية، مشيرة إلى أنها تطمح إلى الإعلان عن ربط 80 خدمة من خلال الهوية الرقمية، خلال الاجتماعات السنوية المقبلة لحكومة الإمارات.

وأكدت أنه يمكن استبدال الهوية الرقمية ببطاقة الهوية في كل التعاملات الحكومية، عند وجود ربط بين الهوية الرقمية وبين هذه الجهات.

وكشفت أنه يتم إصدار الهوية الرقمية عن طريق قيام الشخص بتحميل تطبيق الهوية الرقمية على الهاتف الذكي الخاص به، ومسح بطاقة هوية الإمارات، ومن ثم يقوم الشخص بإدخال رقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني، وللحصول على أعلى مستوى للحساب تجب زيارة أجهزة التسجيل الذاتي (KIOSK)، للتحقق من البصمة والحصول على خاصية التوقيع الرقمي عالي الأمان.