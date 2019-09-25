«ريرا»: الشطب عقوبة الشركات والوسطاء المخالفين للقانون في «سيتي سكيب»

المصدر: مدحت السويفي – دبي

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال 2019»، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 27 الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شركة، بالإضافة إلى عدد كبير من الوفود الاستثمارية العالمية التي تتوجه إلى دبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.

ورصدت «الإمارات اليوم» عروضاً سيتم إطلاقها خلال المعرض من قبل مطورين عقاريين، أبرزها «صفر رسوم تسجيل» على عدد من المشروعات التابعة لهم، وإعفاء من رسوم الخدمات لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى ضمان العائد على الاستثمار والذي وصل لـ10سنوات بنسبة تصل إلى 10%.

إلى ذلك، اطلعت «الإمارات اليوم» على وثيقة صادرة من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تحذر فيها المشاركين بـ«المعرض»، من مخالفة القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن هناك عقوبات سيتم فرضها على المطورين والوسطاء العقاريين، في حال ارتكاب ممارسات خاطئة تتجاوز القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المعرض، لافتة إلى أن العقوبات تصل حتى شطب الشركة والوسطاء المخالفين للقانون.

الشركات المشاركة

وتفصيلاً، قال مدير مجموعة «سيتي سكيب»، كريس سبيلر، إن «عدد الشركات المشاركة في المعرض هذا العام يزيد على 100 شركة، بالإضافة إلى عشرات الوفود الاستثمارية من دول عدة، ستشارك في معرض (سيتي سكيب غلوبال) هذا العام»، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى إنفاق المستثمرين الإقليميين، خلال العام الماضي، ما يعادل 15 مليار دولار أميركي (أي ما يوازي 55 مليار درهم)، في القطاع العقاري العالمي، مع تواصل ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والصناعة.

إلى ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية استعدادات من قبل الشركات المشاركة في المعرض، وتتضمن الاستعدادات عروضاً ترويجية على محفظتها من المشروعات والعروض الحصرية المقدمة لزوار «سيتي سكيب غلوبال» على مدار ثلاثة أيام، منها «نخيل»، و«الدار العقارية»، و«أراد»، و«عزيزي للتطوير العقاري»، و«تلال العقارية»، و«ماج» العقارية.

صفر رسوم

وستقدم شركة «نخيل» عدداً من العروض في مختلف مشروعاتها السكنية، وتشمل العروض دفعات أولية مخفضة، و(صفر رسوم) التسجيل العقاري، ودون رسوم للخدمات لمدد تراوح بين عامين وخمس سنوات بحسب المشروع، بالإضافة إلى عضوية مجانية في أحد الأندية التابعة لها بأحد المشروعات لمدة تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى خطط سداد لمدة سبع سنوات.

عائد مضمون

من جانبها، ستقدم شركة «أراد» عروضاً على اثنين من مشروعاتها، هما مشروع «نسمة ريزيدنس» إعفاء مدى الحياة من رسوم الخدمة، عند شراء أي منزل في المشروع، و«الجادة» الذي ستقدم فيه عروضاً على العائد المضمون على الاستثمار بنسبة 10%، لمدة 10 سنوات للوحدات داخل مجمع «ذا نيست» السكني الطلابي.

بدورها، تقدم شركة «عزيزي للتطوير العقاري» عروضاً على العديد من مشروعاتها، وتشمل إعفاء من رسوم الخدمة، وخطط سداد بعد التسليم، وعائداً مضموناً على الاستثمار بنسبة 7%، بالإضافة إلى عروض الإعفاء من رسوم الخدمة على جميع وسائل الراحة.

كما تستعرض شركة «تلال العقارية» مشروع «مدينة التلال»، الذي يشغل مساحة 25 مليون قدم مربعة، ويُعتبر من بين مشروعات التملك الحر المتعددة الاستخدامات في الشارقة. ويشمل العرض خصماً بقيمة 250 ألف درهم للمشترين نقداً، خلال الأيام الثلاثة لمعرض «سيتي سكيب غلوبال»، وخصماً بنسبة 7% مع خطة سداد لمدة 24 شهراً.

وثيقة «ريرا»

إلى ذلك، اطلعت «الإمارات اليوم» على وثيقة صادرة من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تحذر فيها المشاركين بالمعرض من مخالفة القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن هناك عقوبات سيتم فرضها على المطورين والوسطاء العقاريين، في حال ارتكاب ممارسات خاطئة تتجاوز القوانين واللوائح المنظمة لعملهم داخل المعرض، لافتة إلى أن العقوبات تصل حتى شطب الشركة أو الوسيط المخالف.

وأشارت «ريرا»، في مضمون الوثيقة، إلى أن من الممارسات الخاطئة للشركات، ملاحقة الزوار في الطرقات وإزعاجهم، وهو ما يؤدي إلى مخالفة الشركة وإنذارها، وصولاً إلى شطب الشركة من سجلات المؤسسة نهائياً في حال تكرار المخالفة.

كما حذرت «ريرا»، في تعميم لها، الشركات والوسطاء العقاريين المشاركين في المعرض من مخالفة القوانين واللوائح، في عمليات البيع المباشر.

وأشارت إلى أن المؤسسة ستفرض عقوبات على المطورين والوسطاء العقاريين، في حال ارتكابهم ممارسات خاطئة، تتجاوز القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المعرض، والمتعلقة بعمليات البيع المباشر، والتي سمحت بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في دورة المعرض لعام 2017، لافتة إلى أن العقوبات ستكون متدرجة، تبدأ بالإنذار مروراً بالغرامات المالية، وصولاً إلى شطب الشركة من سجلات الدائرة.