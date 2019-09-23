مطارات أبوظبي تشارك في منتدى تطوير المسارات الجوية 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن مشاركتها في الدورة الـ25 من منتدى تطوير المسارات الجوية، والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، على أرض معارض أديليد في أستراليا، لمناقشة إمكانية تطوير مسارات جوية جديدة مع الأطراف المعنية، إلى جانب عرض نموذج مجسم لمبنى المطار الجديد.

وتعد مشاركة مطارات أبوظبي في المنتدى ثمرة للجهود المتواصلة، التي تبذلها الشركة لتعزيز المسارات الجوية من وإلى أبوظبي، مع تسليط الضوء على فرص الخدمات الجوية المتاحة أمام شركات الطيران في مطارات الإمارة، خصوصاً مطاري أبوظبي والعين الدوليين.

يأتي موعد انعقاد منتدى تطوير المسارات الجوية قبيل افتتاح المبنى الجديد في مطار أبوظبي الدولي، والمصمم خصيصاً لتزويد المسافرين بتجربة في غاية السهولة والراحة، من خلال توظيف أحدث التقنيات في القطاع، والمرافق العالمية المستوى، وتعزيز القدرة الاستيعابية وسهولة الوصول.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، برايان تومبسون: «تأتي مشاركتنا في منتدى تطوير المسارات الجوية، انطلاقاً من ثقتنا بالفرص البارزة التي تتيحها مطارات أبوظبي أمام شركات الطيران المهتمة بالتعاون معنا، والاستفادة من مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للمسافرين من السيّاح ورجال الأعمال على حد سواء، فضلاً عن شبكتنا المتنامية من المسارات الجوية، عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا والأميركتين».

وأضاف تومبسون: «نتطلع إلى تسليط الضوء على مبنى المطار الجديد، الذي تصل طاقته الاستيعابية الإضافية إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع تقديم خدمات ومنشآت ومرافق تلبي أفضل المعايير والمستويات العالمية».

ويعتبر المبنى الجديد واحداً من أهم مشروعات البنى التحتية في قطاع الطيران بالشرق الأوسط، وهو يضم أحدث التقنيات المصممة خصيصاً لتقديم تجربة في غاية السلاسة والراحة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، أو المسافرين منها، أو المارين عبرها بشكل مؤقت.

بدوره، قال نائب أول لرئيس تطوير أعمال الطيران في مطارات أبوظبي، خليل لمرابط: «تنسجم مشاركاتنا في منتدى تطوير المسارات الجوية 2019 مع الجهود الحثيثة، التي نبذلها لبناء شراكات استراتيجية مع أهم الشركات والجهات المعنية من مختلف أرجاء المنطقة والعالم، لتعزيز مكانة أبوظبي في قطاع الطيران، وتزويد المسافرين بالمزيد من الخيارات».

وأضاف: «ونتطلع إلى استعراض مجسم مبنى المطار الجديد، الذي سيتيح للمسافرين - من مختلف أنحاء العالم - الاطلاع على مزايا علامتنا التجارية الفريدة، التي تعكس كرم الضيافة العربية».