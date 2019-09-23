«الاتحاد لائتمان الصادرات» توفر تغطية تأمينية ضد مخاطر التخلف عن السداد

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بأنها تساعد الشركات الإماراتية المصدرة، من خلال تقديم الحلول المالية التي توفر التغطية التأمينية اللازمة لحمايتها ضد مخاطر التخلف عن السداد من قبل المشترين التي قد تتعرض لها تلك الشركات.

وذكرت الشركة في تصريحات صحافية أنها وقعت اتفاقيات مع كبرى البنوك المحلية والأجنبية لدعم العمليات والتسهيلات المصرفية للشركات الإماراتية العاملة في مجال التصدير.

وتفصيلاً، قال رئيس حماية الائتمان التجاري وتمويل الصادرات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماجد جلفار، إن الشركة التي بدأت عملياتها مطلع العام الماضي، تعمل على مساعدة الشركات الإماراتية المصدرة، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة منها، عبر تقديم الحلول المالية التي توفر التغطية التأمينية اللازمة لحمايتها ضد مخاطر التخلف عن السداد من قبل المشترين التي قد تتعرض لها تلك الشركات أثناء قيامها بعمليات التصدير.

وأضاف جلفار في تصريحات صحافية على هامش قمة التصنيع والتجارة المستقبلية التي اختتم أعمالها في دبي أخيراً، أن الحلول والمنتجات التأمينية التي توفرها الشركة تساعد الشركات الإماراتية على تسهيل الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية، ما يدعم النمو والتوسع العالمي لتلك الشركات.

وذكر جلفار أن الشركة أبرمت اتفاقيات مع كبرى البنوك المحلية، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، فضلاً عن بنوك أجنبية عدة، مثل بنك «إتش إس بي سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، و«دويتشه بنك»، وبنك «ناتيكسيس الفرنسي»، مشيراً إلى أن هذه البنوك تنظر إلى شركة الاتحاد لائتمان الصادرات كجهة اتحادية ذات موثوقية عالية، توفر تغطية تأمينية تسهم في تشجيع ودعم العمليات والتسهيلات المصرفية للشركات الإماراتية العاملة في مجال التصدير.

وأوضح أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» توفر خدمات تأمين الائتمان التجاري ضد المخاطر التجارية والسياسية للمصدرين في دولة الإمارات، حيث إنها تغطي الإفلاس والتعثر عن سداد المستحقات التجارية، ورفض المشتري استلام البضائع، وحدوث مشكلات في تحويل وتداول العملات، إضافة إلى تأخر الحوالات الأجنبية.

وبيّن جلفار أن خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» التي أطلقتها الشركة أخيراً، تتيح حلولاً ائتمانية متوافرة عبر الإنترنت، تتميز بأنها مرنة وقصيرة المدى، وهي عبارة عن بوليصة تأمين الصادرات والتجارة، وتندرج ضمن منتجات تأمين الائتمان التجاري، وصممت خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير.