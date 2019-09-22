«الأوراق المالية» تعتمد نظام نشاط عضو التقاصّ العام

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال اجتماعه الأخير، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، سلطان المنصوري، نظام نشاط عضو التقاص العام، فضلاً عن اعتماد منظومة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية.

وأفادت الهيئة في بيان، أمس، بأن المجلس وافق على إجراء تعديلات على أربعة أنظمة، تشمل «متطلبات التقارير المالية للأنشطة المرخصة»، وتعريف «المستثمر المؤهل»، و«المعلومة الجوهرية»، إلى جانب إجراء بعض التعديلات الإضافية على بعض الحالات التي تعتبر من ضمن المعلومات الجوهرية في عدد من أنظمة الهيئة، علاوة على تعديل قرار مجلس الإدارة، في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه على تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها (وتتضمن قيام السوق بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول)، وذلك اعتباراً من نهاية الربع الثالث من العام الجاري. واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثاني من عام 2019. ووجه بمتابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشركات التي حققت خسائر وفقاً للقانون.

اعتماد منظومة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين.