«دو» توفر حلول دفع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن تعاونها مع شركة «نتورك إنترناشيونال» لإطلاق حلول عالمية المستوى لأنظمة نقاط البيع POS مصممة خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين مرونة عملياتها وتعزيز نموها.

وأوضحت «دو» في بيان أن الحلول الجديدة تتميز بمستواها المتقدم من الأمان والموثوقية فضلاً عن كفاءتها العالية من حيث التكاليف مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية.

وأضافت أن حلول أنظمة نقاط البيع الجديدة التي طورتها «دو» بدعم من حلول أنظمة نقاط البيع الرقمية المتقدمة التي توفرها منصة الدفع «إن-جينيوس» التابعة لشركة «نتورك إنترناشيونال»، ستسهم في معالجة المشكلات التي تواجه الأعمال في ما يتعلق بحلول الدفع، حيث تتميز حلول دو بإمكانية الحصول عليها دون دفعات مسبقة إلى جانب عملية إعدادها وتثبيتها مجاناً مع آلة دفع حديثة. وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع حلول المؤسسات في «دو»، هاني فهمي علي، إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة كبيرة من المشهد العام للأعمال في دولة الإمارات، ولذلك تحتاج إلى حلول مبتكرة تمكنها من تطوير عملياتها».