«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» يدعم توسع الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مذكرة تفاهم مع كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق دبي المالي، و«مبادرة سندات المناخ»، بهدف تطوير التعاون المشترك لتنمية الصكوك الخضراء، وتفعيل تبادل المعارف والخبرات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي يراعي تحديات التغير المناخي، ويحمي الموارد البيئية للكوكب.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تهدف المذكرة المبرمة إلى تعزيز حضور الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً، نظراً لأهميتها في الحفاظ على البيئة والتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الإسهام في وضع معايير واضحة وشفافة لإصدار شهادات الصكوك الخضراء، وفق معايير إصدار شهادات سندات المناخ المعتمدة عالمياً.

وشارك في مراسم توقيع المذكرة في مقر مركز دبي المالي العالمي كلٌ من المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، والرئيس التنفيذي لـ«مبادرة سندات المناخ»، شين كيدني.

فرص

وقال العور، إن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الموقعين على مذكرة التفاهم بشأن الصكوك الخضراء يتطلعون إلى تعزيز الفرص التي تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً في مجال التمويل الإسلامي، إضافة إلى الإسهام في زيادة أعداد الشركات المهتمة بالاستثمار في هذه القطاعات على مستوى العالم، لاسيما من منطقة شرق آسيا».

وأضاف أن «المذكرة تدعم توسيع تواجد الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً انطلاقاً من دبي، خصوصاً مع نمو الطلب عليها باستمرار، وهو ما يقتضي وضع آليات مناسبة لإصدار شهاداتها لما فيه تعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع الواعد».

قطاع مستدام

من جانبه، قال عارف أميري، إن «التمويل المستدام يعتبر جزءاً أساسياً لقيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن «مركز دبي المالي العالمي يملك أهدافاً مشتركة مع سوق دبي المالي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لبناء قطاع خدمات مالية قوي ومستدام في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم والمنطقة ككل». وأضاف أميري أنه «من خلال الشراكة مع (مبادرة سندات المناخ)، فإننا نعزز علاقات التعاون بين قطاعات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتمويل الإسلامي».

بيئة معيارية

بدوره، قال السركال: «باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ عام 2007، يحرص سوق دبي المالي على تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة الرامية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لدبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالمياً، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الناشطة في هذا المجال محلياً وعالمياً». وأضاف: «في اعتقادنا، تكتسب مبادرة الصكوك الخضراء أهمية فائقة في سياق جهودنا المشتركة لتهيئة بيئة عمل تنظيمية ومعيارية داعمة لتطور الاقتصاد الإسلامي».

سندات المناخ

وضعت «مبادرة سندات المناخ» الدولية الهادفة إلى تشجيع استثمارات عالمية لتوفير حلول لتحديات التغير المناخي، معايير حققت إجماعاً دولياً لتنظيم إصدار سندات المناخ وتصنيف الصكوك الخضراء، لما فيه تمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص الأثر البيئي للصكوك التي يستثمرون فيها.

وتعد شهادة تصنيف سندات المناخ الصادرة عن المبادرة هي الوحيدة المعترف بها عالمياً لتصنيف الصكوك الخضراء.