تعرف إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد للشركات الوطنية والأجنبية

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قالت وزارة الاقتصاد انها تقدم 5 خدمات رئيسة للمستثمرين والشركات الوطنية والأجنبية في الدولة بشكل الكتروني تتعلق بشهادات المنشأ وتجديد الرخص الصناعية وتسجيل العلامات التجارية وخدمات الشركات الأجنبية واضافة مادة خام جديدة لمستوردات الشركات.

وأوضحت الوزارة ان تقديم الخدمات الكترونيا يأتي في اطار سياسة الوزارة الخاصة بالتسهيل والتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الدولة بالإضافة الى زيادة تنافسية الامارات على الصعيدين الاقليمي والدولي في مجال الاعمال.

ولفتت الوزارة الى ان أول هذه الخدمات تتمثل في اصدار شهادات المنشأ وذلك للمنتجات الصناعية الوطنية والخليجية وشهادة المنشأ بين دول مجلس التعاون للمنتجات الزراعية والحيوانية وشهادة المنشأ بين دول مجلس التعاون لمنتجات الثروة الطبيعية وشهادة المنشا للدول العربية وشهادة المنشأ الخاصة وفقا لنظام الافضليات المعمم وشهادة منشأ عامة لباقي دول العالم وشهادة المنشأ الخليجية الموحدة "دول الافتا" وشهادة المنشأ بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة بالإضافة الى تعديل شهادات المنشأ المصدرة بالفعل

ونوهت الوزارة الى انها تقدم أيضا خدمة تجديد رخصة الإنتاج الصناعي الصادرة من الوزارة بشكل الكتروني موضحة انه يتم تجديدها خلال يوم واحد فقط

وأضافت ان ثالث هذه الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمستثمريين هي تسجيل العلامات التجارية الجديدة على ان يتم التسجيل عقب انتهاء فترة الاعتراض المقررة بثلاثين يوما من تاريخ اخر اعلان نشر بالجريدة الرسمية.

وشددت انها تقدم كذلك العديد من الخدمات للشركات الأجنبية بشكل الكتروني على راسها طلب موافقة مبدئية لانشاء فرع شركة اجنبية وتسجيل فرع منشاه اجنبية فضلا عن طلبات التعديل والتجديد والشطب و على راسها تجديد قيد منشأة اجنبية وتعديل فرع شركة اجنبية وبيع واندماج لشركة اجنبية وشطب قيد فرع منشاه اجنبية وإعادة تسجيل شركة ملغاه وتجميد فرع منشاه اجنبية

وأشارت وزارة الاقتصاد الى ان خامس هذه الخدمات التي تقدمها بشكل الكتروني هي إضافة مادة خام جديدة لمستوردات الشركات.