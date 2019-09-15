4800 شركة من 140 دولة تشارك في «جيتكس للتقنية 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق «أسبوع جيتكس للتقنية» في السادس من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة، وبمشاركة 4800 شركة عارضة من 140 دولة.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، يقدّم معرض «جيتكس للتقنية 2019» في دورته الـ39، التي تقام تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا»، أكثر من 290 ساعة من المحتوى على مدار خمسة أيام، بينما يشارك في «جيتكس فيوتشر ستارز»، الفعالية المرافقة للحدث لالتقاء ألمع العقول الشابة في المجال التقني، 750 شركة عالمية ناشئة، و1500 من المستثمرين والمشترين من الشركات.

وأفاد البيان بأن هناك شركات تشارك للمرة الأولى «أسبوع جيتكس 2019»، منها «تشاينا موبايل»، و«إريكسون»، و«هني ويل»، و«نوكيا»، و«شنايدر إليكتريك»، و«سيمنز»، التي ستكشف عن أحدث التطوّرات التقنية الناشئة وأكثرها تحولاً في العالم، أبرزها تقنيات الجيل الخامس والـ«بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن «أسبوع جيتكس» سيحدد الطرق المبتكرة التي ستمكّن أنظمة النقل المتطوّرة والأجهزة الحديثة، والجيل الجديد الأكثر هوساً بالتقنيات من إعادة تشكيل العالم من جديد.

وأوضح البيان أنه مع التوقعات بوصول قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 160 مليار دولار بنهاية العام الجاري، فإن «أسبوع جيتكس للتقنية»، و«جيتكس فيوتشر ستارز»، يستعدان لتقديم أقسام جديدة للمرة الأولى لتقنيات الـ«لايف ستايل»، وتقنيات التنقل المستقبلي، وهي اتجاهات تجسّد عالماً من الأجهزة واسعة الانتشار، والجيل المقبل من وسائل النقل والمواصلات ذاتية القيادة.

وبحسب البيان، ستنظم منطقة «جيتكس» للذكاء الاصطناعي خمسة أيام من ندوات التعلم من دون توقف مجاناً، إضافة إلى 10 ساعات من ورش عمل الذكاء الاصطناعي، التي تغطّي أساليب نماذج التحوّل التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي في الزراعة والتشييد والبناء والمشتريات والتسويق وأتمتة المصانع والحكومة.

أما قسم تقنية الـ«لايف ستايل» الجديد في «جيتكس»، ذكر البيان أنه سيحتوي على لمحات من المنتجات التي تقدّمها كبرى شركات التقنية على مستوى العالم، التي سيتم إطلاقها قريباً في دولة الإمارات من أحدث الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية وكاميرات المراقبة، إلى الترفيه المنزلي ومجموعة متنوّعة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة.

وأشار البيان إلى أن أجندة مؤتمر العد التنازلي لتقنية الجيل الخامس في «جيتكس 2019» ستكشف كيف يمكن لهذه التقنية إحداث ثورة في الصناعة والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الوصول إلى جذور مخاوف أمن تقنيات الجيل الخامس.

«فيوتشر ستارز»

يسلّط «جيتكس فيوتشر ستارز» الضوء على التأثير التحويلي لجيل «زد»، حيث يوفّر «جيتكس» لقادة التقنية المستقبليين والمبرمجين والمستهلكين منصّة في القسم المخصص لجيل «زد»، كون 60% من تعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت سن الـ25 سنة.

وسيشهد القسم الجديد وجود عدد من أكثر الشخصيات الناجحة والمؤثرة من الجيل «زد» على مستوى العالم، منهم آشكاي روباريلا، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو مؤسس ومدير عام شركة Doorsteps.co.uk، وبنيامين سترن، الذي ابتكر خلال مرحلة مراهقته الجهاز اللوحي لأقراص الشامبو الخالية من المخلّفات.

المعرض يشهد في دورته الحالية حضور شركات للمرة الأولى، منها «تشاينا موبايل» و«إريكسون».