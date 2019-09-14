أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل 2019 يقدّمان أكبر تطبيقات تقنيات الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد كل من أسبوع جيتكس للتقنية، و"جيتكس فيوتشر ستارز" - الحدثان التقنيان العالميان - لإبهار أكثر من 100,000 من عشّاق التقنيات وروّاد الأعمال من خلال الطرق المبتكرة التي سيقوم بتقديمها المشاركون العالميون القادمون من 140 دولة بهدف تسخير وتآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا.



وسيحدد أسبوع جيتكس للتقنية الطرق المبتكرة التي ستمكّن أنظمة النقل المتطوّرة والأجهزة الحديثة، والجيل الجديد الأكثر هوساً بالتقنيات من إعادة تشكيل العالم من جديد.



ومع التوقعات بوصول قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 160 مليار دولار في عام [1]2019، فإن كل من الدورة الـ39 من أسبوع جيتكس للتقنية، والدورة الـ4 من "جيتكس فيوتشر ستارز"، تستعدان لتقديم أقسام جديدة لأول مرة لتقنيات اللايف ستايل، وتقنيات التنقل المستقبلي - وهي اتجاهات تجسّد عالماً من الأجهزة واسعة الانتشار، والجيل القادم من وسائل النقل والمواصلات ذاتية القيادة.



يُقام أسبوع جيتكس للتقنية على مساحة 1,4 مليون قدم مربع، ويشارك به أكثر من 4,800 شركة عارضة من أكثر من 140 دولة، ويقدّم 290 ساعة من المحتوى على مدار خمسة أيام، بينما يشارك في "جيتكس فيوتشر ستارز"، الفعالية الرائدة لالتقاء ألمع العقول الشابة في المجال التقني، أكثر من 750 شركة عالمية ناشئة والمسرّعات من الشركات، وما يزيد عن 1,500 من المستثمرين والمشترين من الشركات.



وتضمّ الشركات الكبرى المشاركة العديد من أصحاب الرؤى الذين يشاركون لأول مرة في واحدة من أهم الفعاليات التقنية على مستوى العالم هذا العام ومنها تشاينا موبايل، وإريكسون، وهني ويل، ونوكيا، وشنايدر إليكتريك، وسيمنز الذين سيقومون بالكشف عن أحدث التطوّرات التقنية الناشئة وأكثرها تحولاً في العالم، ويشمل ذلك تقنيات الجيل الخامس والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

ويستعد الذكاء الاصطناعي ليصبح النواة الجديدة التي تقف وراء جميع التقنيات الناشئة، وسوف يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل كل شيء بدءًا من الخدمات الحكومية والتصنيع والصناعات الخدمية، وصولًا إلى كل شركة تعتمد على تفاعل العملاء، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بحلول عام 2030، بما يساوي حوالي 96 مليار دولار[2]. واستعدادًا لهذا التحوّل الهائل، فسوف يعمل جيتكس على توحيد كبرى شركات تقنية الذكاء الاصطناعي العالمية لإظهار كيف سيُعاد تعريف العالم من خلال المركبات ذاتية القيادة والروبوتات الذكية، بالإضافة إلى عرض أذكى حلول الأمن الإلكتروني وأكثرها فعالية على مستوى العالم.

سوف تُطلق منطقة جيتكس للذكاء الاصطناعي العنان لخمسة أيام من ندوات التعلم بدون توقف مجاناً، بالإضافة إلى 10 ساعات من ورش عمل الذكاء الاصطناعي المقدمة من INSEAD، وسوف تغطّي أساليب نماذج التحوّل التي يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على الزراعة والتشييد والبناء والمشتريات والتسويق وأتمتة المصانع والحكومة. لقد رسّخت دولة الإمارات بالفعل مكانتها كدولة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي،حيث قامت بتعيين أول وزير في العالم للذكاء الاصطناعي، وأطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وهي تطوّرات تُظهر بالفعل مدى التأثير الهائل للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد القومي.

سوف يكشف الخبير والمتحدث الرئيسي في جيتكس د. بن جورتزل، رئيس مجلس الإدارة وكبير العلماء في شركة "سنجولاريتي ستوديو"، والرئيس التنفيذي ومؤسس سنجولاريتي نت فونديشن، عن كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي مع البلوك تشين لخلق قيمة كبيرة للشركات والمجتمع، وزيادة معدلات عمر الإنسان، ودعم البحث الطبي. يمتلك د.جورتزل شهرة واسعة في عالم التقنيات باعتباره رئيس العلماء السابق في شركة هانسون روبوتكس، كما أنه مبتكر الروبوت الاجتماعي "صوفيا".



ومن المتوقّع أن تصل مبيعات الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 26,9 مليار دولار في عام [3]2019، وسوف يحتوي قسم تقنية اللايف ستايل الجديد في جيتكس على لمحات من المنتجات التي تقدّمها كبرى شركات التقنية على مستوى العالم والتي سيتم اطلاقها قريباً في دولة الإمارات من أحدث الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية وكاميرات المراقبة، إلى الترفيه المنزلي ومجموعة متنوّعة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة.



يمثّل قسم تقنيات اللايف ستايل في "جيتكس" نقطة التقاء بين ابتكارات القرن الـ21 وحياة أكثر صحة، إذ من المتوقّع شحن 225 مليون جهاز يمكن ارتداءه خلال عام [4]2019. ومن المتوقع كذلك أن تصل قيمة سوق التقنيات الخاصة بالمنازل الذكية في منطقة الشرق الأوسط إلى 1,86 مليار دولار بحلول عام 2022، بينما سيرتفع سوق التقنيات الذكية في دولة الإمارات بنسبة 6% لتصل قيمته إلى نحو 3,8 مليار دولار هذا العام.



سوف تُقدّم شركة سامسونج رؤى مغايرة حول المنازل الذكية في المستقبل. وسوف يحظى زوّار جيتكس بفرصة إلقاء أول نظرة على أحدث أجهزة سامسونج النقالة ومنها جالاكسي نوت 10 5G، و جالاكسي فولد، بالإضافة إلى التطورات الثورية التي حققتها الشركة في إمكانيات اتصال شبكة الجيل الخامس، والتي ابتكرتها ونفّذتها خلال العقد الماضي.

وسوف تعلن شركة Insta 360 الرائدة والمتخصصة على مستوى العالم في إنتاج كاميرات 360 درجة عن تواجدها الإقليمي، وذلك في قسم تقنيات اللايف ستايل، وسوف تقوم باستعراض كاميرا GO portable التي تتميّز بتقنيات التعديل التلقائي الذكي وتثبيت الفيديو الرقمي.

وأخيراً أصبحت تقنية الجيل الخامس حقيقةً واقعة بعد العمل عليها لما يقرب من عقد كامل من الزمان، ومن المتوقع أن تحدث تقنية الجيل الخامس تغييرًا في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، فهي تُعدّ تطورًا ثوريًا من شأنه أن يغيّر طريقة اتصال الأجهزة بالإنترنت، وبين بعضها البعض.

وسوف تكشف أجندة مؤتمر العد التنازلي لتقنية الجيل الخامس في جيتكس كيف يمكن لتقنية الجيل الخامس إحداث ثورة في الصناعة 4.0، والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة للوصول إلى جذور مخاوف أمن تقنيات الجيل الخامس.

تستعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون في قلب ثورة الجيل الخامس، حيث من المتوقّع اشتراك 30 مليون هاتف نقّال في شبكات الجيل الخامس في المنطقة بحلول عام [5]2024، بينما ستقوم دول مجلس التعاون الخليجي الستة بإطلاق خدمات شبكات الجيل الخامس النقالة خلال العامين القادمين، وتهدف الإمارات إلى تشغيل شبكات الجيل الخامس بحلول عام 2020. وسوف تعرض أكبر الأسماء وأبرزها في شبكات الجيل الخامس منتجاتها وخدماتها في أسبوع جيتكس للتقنية ومنها شركة تشاينا موبايل، سيسكو، دو، اتصالات، نوكيا، وأس تي سي، مما يُعدّ لمحة مذهلة للتعرّف على مستقبل الاتصالات اللاسلكي المترابط.



تحفل أجندة مؤتمر العد التنازلي لتقنية الجيل الخامس بأسماء كبار نجوم التقنية ومنهم عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو، الذي سيركّز على التحوّل إلى إمكانيات تقنية الجيل الخامس التي ستغيّر مجرى حياتنا، بينما سيقوم فادي فرعون، النائب الأول للرئيس في شركة إريكسون ورئيس التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتركيز على تلبية طلبات مُشغّلي الخدمة، أما د. محمد مدكور، نائب الرئيس لتسويق الشبكات اللاسلكية العالمية والحلول بشركة هواوي فسوف يناقش كيفية خلق مستقبل التصنيع من خلال تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.



وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة دو: عثمان سلطان، "إن جيتكس 2019 يقوم بعرض ما سيحدث مستقبلًا اليوم، وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم في إطلاق تقنية الجيل الخامس. كما قال أن شركة دو سوف تقوم بإطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس في معرض جيتكس هذا العام".



ويستضيف جيتكس كذلك حلقة نقاشية حول الطرق التي يُمكن بها لتقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء أن تكون في صلب عملية توفير الطاقة للصناعة والتصنيع الذكي. وتقدّم الحلقة دريتان كاليشي، رئيس تقنيات الجيل الخامس في شركة ديجيتال كاتابولت، وجان ريب، الرئيس التنفيذي للاستشارات بشركة سيمنز، وماريو ماير هبر، رئيس البيانات الضخمة والرئيس الهندسي للتحليلات والذكاء الاصطناعي بشركة A1 تليكوم النمسا.

تم تجهيز مسارات مؤتمر جيتكس لتقديم أكثر من 250 ساعة من المحتوى – منها 90 ساعة مجاناً – وسوف تقوم بتغطية موضوعات تحويلية منها مستقبل التنقّل، NXG (الجيل القادم)، والعد التنازلي لتقنية الجيل الخامس. كما سيصل جيتكس إلى قلب أكثر مشاكل التقنية الحرجة في قطاع الأعمال والتي تؤثر على الصناعة والسلوكيات، بما في ذلك التسويق الرقمي والتعليم والطاقة والتقنية المالية والرعاية الصحية والتجزئة.

وسوف تقوم آيمي جولدنج، الرئيسة التنفيذية لشركة Opus Talent Solutions، المعروفة بأنها أصغر رئيسة تنفيذية لشركة قيمتها 100 مليون دولار في المملكة المتحدة بمناقشة تجربتها حول كيفية بناء الجسور لسد فجوات المهارات الرقمية.

وُسيسلط"جيتكس فيوتشر ستارز" الضوء على التأثير التحويلي لجيل "زد"، مع مقدمة حول NXG Stage، ويُمثّل جيل "زد" أحدث جيل في الأجيال الرقمية ويحتل صدارة الاقتصاد الرقمي، وتصل قدرته الشرائية إلى 44 مليار دولار. ولِأن 60% من تعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت سن الـ 25 سنة، فسوف يوفّر جيتكس لقادة التقنية المستقبليين والمبرمجين والمستهلكين منصّة في القسم المخصص لجيل "زد".



وسيشهد قسم الجيل "زد" تواجد عدداً من أكثر الشخصيات الناجحة والمؤثرة من الجيل "زد" على مستوى العالم ومنهم آشكاي روباريلا، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو مؤسس ومدير عام شركة Doorsteps.co.uk، وبنيامين سترن الذي ابتكر خلال مرحلة مراهقته الجهاز اللوحي لأقراص الشامبو الخالية من المخلّفات، واستطاع تأمين استثمار في البرنامج التليفزيوني الشهير شارك تانك – ويعد قسم الجيل "زد" بأن يُري الزائرين كيف يتم تلبية متطلبات جيل مهووس بالتقنيات.



ويشهد "جيتكس فيوتشر ستارز" سعي حكومة أبو ظبي لوضع بصمتها على هذا الحدث عبر استعراضها لأحدث مشروعاتها الابتكارية في الإمارة بما في ذلك Hub71، وسوق أبو ظبي العالمي، وستارت AD، ومعامل كريبتو، ودائرة الصحة بأبو ظبي، والتي تهدف جميعها إلى وضع إمارة أبو ظبي على الخريطة كمركز للابتكار المستقبلي. وكانت إمارة أبو ظبي قد خصصت 535 مليون درهم لمشروع Hub71، وهو مبادرة جديدة بدعم من شركة مبادلة للاستثمار ومايكروسوفت وصندوق سوفت بانك فيجين وسوق أبو ظبي العالمي، وذلك لجذب الشركات الناشئة لفتح مقرّاتها في العاصمة الإماراتية.



وسيتيح "جيتكس فيوتشر ستارز" الفرصة للشركات الناشئة لطرح أفكارها مقابل الشركات الناشئة الأخرى من خلال أجندة حافلة بالمسابقات. وسوف يمتد تحدي سوبرنوفا في جيتكس فيوتشر ستارز عبر 11 فئة، بما في ذلك فئة NXG التي تمنح جائزة لأحدث ابتكارات الشركات الناشئة من الجيل "زد". وسوف يحصل الفائز بتحدي سوبر نوفا على 100,000 دولار، كما ستقدّم كل فئة فرعية جائزة بقيمة 10,000 دولار. كما سيكون هناك أيضاً مسابقات ابتكارية مقدّمة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بالتعاون مع أكسنتور، ودائرة الصحة بأبو ظبي.



بعد عملية انتقاء مسبقة في مدن باريس ولندن وموسكو لاختيار أكثر المشاريع التقنية ابتكاراً، فسوف يشهد تحدي تقنية التجزئة من جرين هاوس لمجموعة شلهوب منافسة حامية بين الشركات الناشئة في "جيتكس فيوتشر ستارز" للفوز بلقب أفضل شركة ناشئة في الاقتصاد المبتكر. تمثّل المملكة العربية السعودية الشريك الرسمي من الدول لأسبوع جيتكس للتقنية 2019، بدعم من فسح Fasah، المنصة اللوجستية الذكية التي تهدف إلى تحسين مكانة الدولة في الأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة قالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي تريكسي لوه ميرماند، "يُعد أسبوع جيتكس للتقنية ملتقى عالمي لالتقاء أعظم العقول في مجال التكنولوجيا، وروّاد الأعمال العالميين في هذه الصناعة والنجوم الصاعدين في عالم التقنيات". وأضافت: "لقد تمكن "جيتكس فيوتشر ستارز" من تعزيز مكانته كمنصة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمحتوى الشركات الناشئة، وسوف يسلّط الحدث هذا العام الضوء على الكيفية التي سيقوم بها تقنية "زد" بتحديد مستقبلنا".



تُقام الدورة الـ39 من أسبوع جيتكس للتقنية، والدورة الرابعة من جيتكس فيوتشر ستارز في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 – 10 أكتوبر 2019 تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا"، وتستعد الدورة الجديدة للترحيب بأكثر من 100,000 زائر متخصص من العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وسوف يقوم جيتكس بالتركيز على طرق التحسين الأمثل للقدرات الهائلة للعلاقة بين تقنيات الجيل القادم، وقوة الفكر الإنساني والإبداع من أجل المصلحة المجتمعية المعززة في عالم رقمي متزايد الترابط والتواصل.