الإمارات الأولى في التجارة الإلكترونية بين دول غرب آسيا وشمال إفريقيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال إفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية في مجال التجارة الإلكترونية، خلال العام الماضي، تحت فئة «شركة إلى مستهلك» التي تختص بالمعاملات التجارية الإلكترونية القائمة بين الشركات والمستهلكين، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر التجارة الإلكترونية 2018، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

ووفقاً لبيان صادر أمس، يصنف التقرير العمليات التجارية الإلكترونية إلى ست فئات، بحسب أطراف العملية، وهي: شركة إلى شركة، وشركة إلى مستهلك، وشركة إلى حكومة، ومستهلك إلى حكومة، ومستهلك إلى شركة، ومستهلك إلى مستهلك.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات حافظت على ترتيبها في المرتبة الرابعة بين مجموعة الدول النامية في تقرير 2017 - 2018، فيما حلت في المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال إفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية، وفي المرتبة 33 عالمياً بالتجارة الإلكترونية تحت فئة «شركة إلى مستهلك» لعام 2018.

جاء ذلك في تقرير تحليلي أعدته إدارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد، وتناول مجموعة من المؤشرات الخاصة بحركة التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، ومكانة دولة الإمارات في هذا الصدد.

وأعد تقرير وزارة الاقتصاد الخبير الاقتصادي في الوزارة، يوسف ذياب، وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي، في إدارة التحليل والمعلومات التجارية.

وأشار التقرير إلى صدارة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، وفي المرتبة الثامنة عالمياً على المؤشر نفسه، بينما على صعيد واردات خدمات الاتصالات للعام نفسه، جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة.

- الدولة حلّت الثانية

عالمياً بعد أميركا

في واردات خدمات

الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات.