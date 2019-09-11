محمد بن راشد: دبي تحوّلت إلى «سيليكون فالي» الشرق الأوسط

المصدر: دبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «دبي تحولت إلى سيليكون فالي الشرق الأوسط».

محمد بن راشد: «رؤيتنا لمدينة دبي للإنترنت، وغيرها من المدن التخصصية التي أطلقناها، بدأت تؤتي ثمارها».

وأضاف سموه: «رؤيتنا لمدينة دبي للإنترنت، وغيرها من المدن التخصصية التي أطلقناها، بدأت تؤتي ثمارها، عبر تأسيس قطاعات اقتصادية جديدة، وصناعة ثروات جديدة، ورجال أعمال عالميين».

جاء ذلك أثناء لقاء سموه رائد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، ديف توراخيا، الذي باع شركته «ميديا دوت نت»، التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها، بمبلغ 3.3 مليارات درهم.

وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من المسؤولين.

وشهدت دبي سلسلة من الصفقات المليارية الضخمة لبيع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى، من بينها شركة «كريم»، التي بيعت إلى شركة «أوبر» العالمية بـ 11 مليار درهم، و«سوق.كوم» التي بلغت صفقة الاستحواذ عليها من شركة «أمازون» العالمية أكثر من مليارَي درهم، وغيرهما، لتبقى دبي حاضنة للعقول والمواهب، وبيئة مثالية لرواد الأعمال والتكنولوجيا.

- دبي شهدت سلسلة من الصفقات المليارية الضخمة، لبيع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى.