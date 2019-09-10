تنظيم الاتصالات تحذر من استخدام برامج التعرف على هوية المتصل لهذا السبب!

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من تحميل برامج التعرف على هوية المتصل.

وطالبت المشتركين في خدمات الهواتف المتحركة بالحذر الشديد عند تحميل هذه البرامج مشيرة الى أن هناك جوانب سلبية عديدة يجب ان يعيها المشتركون قبل إنزال واستخدام هذه التطبيقات.

وأوضحت تنظيم الاتصالات في نشرة توعوية وجهتها عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي ان مجرد استخدام هذا التطبيق يعطي الصلاحية الكاملة لأخذ بيانات جميع جهات الاتصال الموجودة على هاتف المشترك محذرة من أن مشاركة المعلومات الخاصة بجهات الاتصال قد يعرض هذه الجهات للاستغلال بشكل أو بآخر.