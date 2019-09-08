«العنوان سكاي فيو».. توأمان مرتبطان بجسر معلق

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «العنوان سكاي فيو» الذي تطوره شركة إعمار العقارية، من أهم المشروعات الفندقية على شارع الشيخ زايد، حيث إنه يتكون من برجين يرتبطان معاً بجسر «سكاي بريدج» المعلق بارتفاع 220 متراً، ويتميز بإطلالة بانورامية على الأفق العمراني لمدينة دبي.

ويضم «العنوان سكاي فيو» 169 غرفة وجناحاً فندقياً تتمتع جميعها بتصميم حرفي بالغ الاتقان مع عناية فائقة بالتفاصيل.

وتتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات»، العلامة التجارية المتخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة والتابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة»، تشغيل الفندق الجديد.

وتشمل مناطق أحواض السباحة في «العنوان سكاي فيو» حوضاً مصمماً على طراز «إنفينيتي»، بجوار منصة الاسترخاء المثالية للاستمتاع بالطقس الرائع لمدينة دبي في فصلي الخريف والشتاء، بينما تقدم ردهة المسبح مجموعة متنوعة من المشروبات المنعشة والخدمة الشخصية.