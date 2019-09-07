168.8 مليار درهم صادرات الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة في 2018

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن 10 سلع تصدرت الصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة 485.2 مليار درهم خلال عام 2018، واستحوذت على 76.1% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية، بينما استحوذت بقية السلع غير النفطية المصدرة على 23.9%، لافتة إلى أن صادرات اللؤلؤ، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة ومصنوعاتها، جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي 168.8 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير حديث لها، أن إجمالي قيمة صادرات الإمارات غير النفطية، التي تشمل حسب تصنيفها الصادرات غير النفطية والبضائع المعاد تصديرها، بلغ 637.6 مليار درهم خلال عام 2018، بارتفاع قدره 56.2 مليار درهم مقابل عام 2017.

ترتيب الصادرات

ووفقاً للتقرير، جاءت صادرات اللؤلؤ، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة ومصنوعاتها، في المرتبة الأولى بإجمالي 168.8 مليار درهم، وبما يوازي 26.4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، يليها الآلات الكهربائية وقطع الغيار ومسجلات الصوت بقيمة 100.3 مليار درهم وبنسبة 15.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية، ثم الصادرات من المفاعلات النووية والمراجل والآلات بأجزائها بإجمالي 65 مليار درهم.

وجاءت الآليات، ما عدا السكك الحديدية أو «الترام»، وقطع الغيار في المرتبة الرابعة بقيمة 45 مليار درهم، ثم الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة تبلغ 25 مليار درهم، يليه المواد البلاستيكية ومصنوعاتها بقيمة تبلغ 20.1 مليار درهم. وجاء التبغ وبدائله المصنعة سابعاً، ثم الوقود المعدني والزيوت ومواد التشحيم والمواد البيتومينية ثامناً، والطائرات والمركبات الفضائية تاسعاً، بقيمة 16 مليار درهم لكل منها. وحلت المصنوعات الحديدية والمعدنية في المرتبة الـ10 بقيمة 13 مليار درهم.

تصدر سعودي

وأوضحت الهيئة أن السعودية تصدرت قائمة دول العالم كأكبر شريك تجاري للإمارات في مجال الصادرات غير النفطية خلال عام 2018، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية إلى السعودية 79.5 مليار درهم، بنسبة 12.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، يليها الهند في المرتبة الثانية بقيمة 47.1 مليار درهم، ثم العراق بقيمة 41.5 مليار درهم.

وشكلت مساهمة الدول الثلاث ما نسبته 26.4% من إجمالي نشاطات الصادرات غير النفطية للدولة، بينما استحوذت بقية دول العالم على نسبة 73.6% المتبقية.

تجارة الدولة

وبلغ إجمالي تجارة الدولة غير النفطية لعام 2018، نحو تريليون و536 مليار درهم، شكلت الواردات 58.5% من إجمالي حجم التجارة غير النفطية، مقابل 28.1% لأنشطة إعادة التصدير، و13.4% للصادرات غير النفطية. ولفت التقرير إلى ارتفاع اجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2018، بنسبة 0.5% وبقيمة إجمالية بلغت 8.2 مليارات درهم مقابل عام 2017. ومن حيث القيمة، بلغت قيمة الواردات غير النفطية 898.4 مليار درهم، منخفضة بقيمة 47.9 مليار درهم مقارنة بعام 2017.

تصدر صيني

وكانت الصين أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات خلال عام 2018، بتجارة غير نفطية للبلدين سجلت 158.3 مليار درهم، وبنسبة 10.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، يليها الهند بإجمالي 131.9 مليار درهم، ثم السعودية بقيمة 107.4 مليارات درهم. وشكل حجم تجارة الإمارات مع الدول الثلاث 25.9% من إجمالي نشاطات التجارة الخارجية غير النفطية مع العالم خلال عام 2018.