«أو إيه جي»: الناقلات الإماراتية شغّلت 1282 رحلة جوية يومياً في أغسطس

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران (أو إيه جي)، أن الناقلات الوطنية: «طيران الإمارات»، «الاتحاد للطيران»، «فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، سيرت في الإجمال 39 ألفاً و762 رحلة جوية خلال أغسطس الماضي، مقابل 39 ألفاً و525 رحلة في يوليو السابق، وبنسبة نمو بلغت 1.3%، موضحة أن متوسط عدد الرحلات التي شغلتها تلك الناقلات بلغ 1282 رحلة يومياً.

وبينت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركة «طيران الإمارات» شغلت وحدها 16 ألفاً و695 رحلة خلال أغسطس 2018، مستحوذة بذلك على نحو 42% من إجمالي الرحلات المسيّرة، تلتها شركة «الاتحاد للطيران» بتسيير 8130 رحلة جوية، فيما شغلت شركة «فلاي دبي» 6133 رحلة، في حين بلغ إجمالي عدد رحلات شركة «العربية للطيران» 8804 رحلات منتظمة من مراكز عملياتها الجوية في كل من الشارقة ومصر والمغرب.

إلى ذلك، كشفت بيانات «أو إيه جي» أن إجمالي عدد الرحلات الجوية المنتظمة لجهة المغادرة فقط من أبرز المطارات الإماراتية، وصل إلى 25 ألفاً و270 رحلة جوية مغادرة خلال أغسطس الماضي مقابل 24 ألفاً و934 رحلة جوية في يوليو السابق، وبنسبة نمو بلغت 1.35%.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية المغادرة من مطار دبي الدولي 16 ألفاً و99 رحلة، مقابل 5318 رحلة مغادرة من مطار أبوظبي الدولي، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المغادرة من مطار الشارقة 3853 رحلة.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن الرحلات الجوية للناقلات الوطنية تُمكّن المسافرين حالياً من الوصول إلى أي مكان في العالم عبر المطارات الإماراتية من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير.

16

ألف رحلة مغادرة من

مطار دبي خلال أغسطس.