مناقشة دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المشروعات الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال، ورشة عمل حول كيفية تطوير وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الغرفة، في بيان أمس، أن الورشة ركزت على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات واستراتيجياتها المتنوعة، وأفضل الممارسات المسؤولية المعتمدة عالمياً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في تحسين الأداء المؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعريف المشاركين بالبرامج المسؤولة المتنوعة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لهذه الشركات.

واستعرض مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال، الدكتور كامل ملاحي، خلال الورشة، أبرز الاستراتيجيات الواجب اتباعها من قبل مؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بأدائها والاستفادة من أفضل الممارسات المسؤولة لتحقيق النجاح والتميز في بيئة العمل، علاوة على أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لتعزيز روح التنافس بين الشركات في السوق، إلى جانب كيفية وضع خطط للحصول على تأثير إيجابي لهذه الممارسات في بيئة الأعمال.

يشار إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال تأسس في «غرفة دبي» عام 2004، وبرز كأهم مركز يسهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات.