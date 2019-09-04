شراكة تتيح إنشاء مصنع لمنتجات «سو فيد» الحلال في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الإمارات لتموين الطائرات» عن مشروع مشترك مع شركة «كوزين سوليوشينز»، ومقرها واشنطن العاصمة، أصبحت الشركة الإماراتية بموجبه الموزع الوحيد في دولة الإمارات لمنتجات الأطعمة المطهوة بتكنولوجيا تفريغ الهواء «سو فيد» sous vide تحت مسمى «الإمارات كوزين سوليوشينز».

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه سيتم في المرحلة الثانية من المشروع المشترك، إنشاء أكبر مصنع في العالم لمنتجات «سو فيد» الحلال في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات، سعيد محمد، إن إعلان المشروع المشترك يشكل تطوراً مهماً في مسيرة «الإمارات لتموين الطائرات»، مؤكداً الالتزام التام بتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمتعاملين.

وأضاف: «تتيح لنا شراكتنا مع (كوزين سوليوشينز)، العلامة التجارية الشهيرة في عالم الطهي، تنمية أعمالنا وتوفير منتجات عالية الجودة لصناعة الضيافة»، لافتاً إلى أن توزيع منتجات «سو فيد» في دولة الإمارات، وتصنيعها بعدئذ في دبي، سيتيح الفرصة أمامنا لتأمين سلسلة توريد محلية للمنتجات عالية الجودة.

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«كوزين سوليوشينز»، فيليب هاسيلمان، إن المشروع المشترك سيغطي منطقة الخليج وإفريقيا بأكملها.

وأوضح: «تعد شراكتنا مثالية، إذ تتكامل رؤية (الإمارات لتموين الطائرات)، مع ثقافة الجودة التي تنتهجها شركتنا التي يعتبرها أشهر الطهاة العالميين المرجعية الرئيسة في منتجات (سو فيد)، كما يرون في (الإمارات لتموين الطائرات) المعيار الذهبي لتجارب تناول الطعام على الطائرات».

ووفقاً للبيان، سيتم خلال سبتمبر الجاري، البدء في توزيع منتجات «سو فيد» للمتعاملين في دولة الإمارات، بما فيها شركات الطيران والمطاعم والفنادق. أما منشأة التصنيع، فمن المنتظر أن تبدأ الإنتاج في عام 2022.

يذكر أن «الإمارات لتموين الطائرات» تعد من أكبر شركات التموين على مستوى العالم، وتقدم خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات، إضافة إلى خدمات أخرى، مثل المصبغة، وإنتاج المواد الغذائية، وتوفير خدمات الأطعمة والمرطبات في الصالات الخاصة في المطار.