4.5 ملايين مسافر عبر «أبوظبي الدولي» خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن وصول عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال أشهر الصيف، التي امتدت بين يونيو وأغسطس إلى أكثر من 4.5 ملايين مسافر، تشمل المسافرين المغادرين والقادمين والترانزيت.

وشهد مطار أبوظبي الدولي خلال فترة الصيف أعلى تدفق للمسافرين من خمس وجهات دولية رئيسة هي لندن، ونيودلهي، وبومباي، والقاهرة، وكوشين، إذ وصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين من تلك الوجهات عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 900 ألف و104 مسافرين، فيما وصل عدد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت بين 7 و17 يوليو، إلى 713 ألفاً و297 مسافراً من القادمين والمغادرين والترانزيت.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي برايان تومبسون: «نفخر بالنجاح الذي حققناه على صعيد نمو أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، خلال فترة الصيف التي تشهد تفضيل الكثير من المقيمين السفر خلالها لرؤية عائلاتهم، أو لاستكشاف وجهات سياحية جديدة، لذا، يُسعدنا الترحيب بالسياح القادمين من شتى أنحاء العالم للتعرف إلى المعالم والوجهات المختلفة في أبوظبي، والاستمتاع بالتجارب التي تقدمها لهم».

وأضاف تومبسون: «نحرص في مطارات أبوظبي على تقديم خدمات متميزة وإتاحة الفرص لعملائنا للاستفادة من مجموعة متنوعة من المسارات والرحلات الجوية، واختبار أرقى معايير التشغيل عالية الكفاءة، فضلاً عن المرافق والخدمات عالية الجودة التي نقدّمها عبر مطاراتنا، والتي تضمن لجميع المسافرين الاستمتاع بضيافتنا العربية الأصيلة والفريدة من نوعها».

وتابع تومبسون: «استقبلنا في مطار أبوظبي، أخيراً، المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى، خصوصاً الذاهبين إلى مدينة جدة لتأدية فريضة الحج، حيث قدمنا لهم التسهيلات اللازمة للدخول إلى المملكة العربية السعودية، لتأدية هذه الفريضة الدينية العظيمة».