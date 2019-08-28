8 مليارات درهم قيمة ملكية المواطنات من الأسهم المدرجة في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أفاد سوق دبي المالي، بأن عدد المستثمرات المواطنات يصل إلى 191 ألفا و467 مستثمرة حالياً بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق والذي يصل إلى 844 ألف مستثمر ومستثمرة.

وذكر السوق في بيان، اليوم، أن المستثمرات المواطنات، يمتلكن حالياً 3.3 مليارات سهم من أسهم الشركات المدرجة بقيمة تبلغ نحو ثمانية مليارات درهم، مشيرا إلى أن المستثمرات نفذن تداولات بقيمة 3.1 مليارات درهم بيعاً وشراءًا منذ بداية العام 2019 وحتى 21 أغسطس الجاري.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق، مريم فكري، خلال احتفالية خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن «سوق دبي المالي يبذل جهوداً كبيرةً لتعزيز حضور المرأة في قطاع أسواق المال ليس على صعيد الاستثمار في السوق فحسب بل من خلال التواجد في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق».

واشارت إلى أن «السوق وقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمرأة لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية في مجال دعم وتمكين المرأة في قطاع المال والأعمال وزيادة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات المدرجة، كما قام بإطلاق منصة (eBoard) الالكترونية كحلقة وصل بين الشركات المدرجة والكوادر النسائية المهتمة بالترشح لمجالس الإدارات».

واضافت فكري: «علاوة على الحضور القوي للمرأة المواطنة كمستثمرة، فإن السوق يعتبر في طليعة المؤسسات الوطنية التي استلهمت رؤية القيادة بشأن تمكين المرأة منذ تأسيسه إذ كان، ولا يزال، للعنصر النسائي إسهامه المتميز سواء على صعيد الإدارة التنفيذية أو مجلس إدارة السوق عبر مسيرة السوق الحافلة بالنجاحات، كما أن هناك العديد من القطاعات والإدارات الحيوية في السوق تكاد تدار بالكامل وبنجاح وفعالية كبيرتين من قبل السيدات، الأمر الذي يعكس قدرة دور السوق على توفير منصة مثالية للمواطنات لإظهار قدراتهن».

وبينت أن «نسبة المواطنات في (دبي المالي) تبلغ 49% من إجمالي عدد العاملين في السوق حالياً».

