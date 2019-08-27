الإمارات تتطلع إلى الفوز برئاسة مجلس «إيكاو»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الملف الإماراتي للترشح لمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» التابعة للأمم المتحدة، يحظى باهتمام كبير، ويمتلك حظوظاً قوية للفوز، كما يعكس الدور الفاعل الذي تقوم به الدولة من خلال عضويتها في المنظمة الدولية.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 دولة، ستجتمع في نهاية سبتمبر المقبل لاختيار مجلس جديد من عضوية 36 دولة، سيتولى بدوره انتخاب الرئيس مباشرة.

الملف الإماراتي

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن الملف الإماراتي للترشح لمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» التابعة للأمم المتحدة، يحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة، ويعكس الدور المهم لدولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي، وتجربتها الاستثنائية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة قادت حملة دولية في إطار دعم الملف منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن قررت ترشيح الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة، الكابتن عائشة الهاملي، لهذا المنصب، لافتاً إلى أن الملف يمتلك حظوظاً قوية، في وقت تتطلع فيه الدولة إلى الفوز برئاسة مجلس «إيكاو» خلال الدورة الجديدة.

وأوضح أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 دولة ستجتمع نهاية سبتمبر المقبل لاختيار مجلس جديد للمنظمة يتألف من عضوية 36 دولة ولفترة ثلاث سنوات، مبيناً أن المجلس الجديد سيتولى بدوره انتخاب الرئيس خلال الاجتماع السنوي مباشرة.

المجموعة العربية

وقال السويدي إن الكابتن عائشة الهاملي أصبحت أيضاً مرشحة المجموعة العربية لرئاسة مجلس «إيكاو»، بعد إجراء انتخابات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني.

ولفت إلى أنه وفضلاً عن دورها كممثل دائم لدولة الإمارات لدى المنظمة الدولية، شغلت الهاملي سابقاً منصب النائب الأول لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في الفترة بين عامي 2016 و2017، فضلاً عن منصب نائب رئيس لجنة النقل الجوي التابعة لمجلس المنظمة.

مجلس «إيكاو»

ويعتبر مجلس «إيكاو» هيئة دائمة ومسؤولاً أمام الجمعية العمومية للمنظمة، وهو الذي يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، ويتولى مهام متعددة أبرزها تقديم التقارير السنوية إلى الجمعية العمومية، وتنفيذ توجيهات الجمعية العمومية، وأداء المهام والواجبات المنوطة به بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944).

ويتولى أيضاً الإدارة المالية للمنظمة، ويُعيّن أعضاء لجنة النقل الجوي، ولجنة التمويل المشترك لخدمات الملاحة الجوية واللجنة المالية، واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع، ولجنة التعاون الفني ولجنة الموارد البشرية ويُحدّد مهامها، كما يتولى تعيين أعضاء لجنة الملاحة الجوية.

الهاملي.. أول وأصغر كابتن إماراتية

تعتبر الكابتن عائشة الهاملي أول وأصغر كابتن إماراتية تقود الطائرات، إذ حصلت على رخصة الطيران التجاري عام 2000 من أكاديمية الطيران الملكية الأردنية. وهي حاصلة على درجة «كابتن»، وفق النظام الريادي الخاص بقيادة الطائرات المعروف بـPPl، ورخصة الطيران التجاري CFI، وشهادة الطيران للتدريس IR، إضافة إلى شهادات أخرى في عالم الطيران، كما أنها تحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات الدولية في العلوم الاجتماعية والإنسانية من «جامعة زايد» بدولة الإمارات، وحاصلة على درجة الماجستير في قطاع النقل الجوي.