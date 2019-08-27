تجديد 34.2 ألف رخصة تجارية في دبي تلقائياً خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، نتائج متميزة لخدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أنجزت 34 ألفاً و250 معاملة تجديد تلقائي، ما يشكل 47% من إجمالي معاملات التجديد (73 ألفاً و404 معاملات)، الأمر الذي يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي. وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن الرخص المجددة تلقائياً توزعت على حسب النشاط، كما يلي: الأنشطة التجارية (25 ألفاً و71 رخصة) بنسبة 73.2%، والمهنية (8237 رخصة) بنسبة 24%، بينما شكَّلت الأنشطة الصناعية 2.2%، والسياحية 0.6%.

الشركات

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، تصدر الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشكل القانوني للرخص المجددة تلقائياً، حيث وصل عددها إلى 23 ألفاً و316 رخصة تبعتها مؤسسة فردية (7500 رخصة)، ثم أعمال مدنية (1698).

وضمت الأشكال القانونية أيضاً كلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة خليجية، شركة تضامنية، توصية بسيطة، مساهمة خاصة، مساهمة عامة، مكتب ارتباط حكومي.

أبرز الأنشطة

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص المجددة تلقائياً خلال النصف الأول من عام 2019، أظهر التقرير أبرز الأنشطة التجارية وهي كالتالي: نشاط «التجارة العامة»، تلاه «تجارة العطور ومستحضرات التجميل»، ثم «تجارة الملابس الجاهزة»، «تجارة الهدايا»، «أعمال الأصباغ والدهانات»، «تجارة الساعات وقطع غيارها»، «تجارة المنسوجات والأقمشة»، «أعمال تبليط الأرضيات والحوائط»، «أعمال النجارة وتركيب الأرضيات»، و«أعمال التمديدات والتركيبات الصحية».

دفع الرسوم

وبينت اقتصادية دبي أنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي ded.ae أو التطبيق الذكي DED Business، أو الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، ويمكنهم أيضاً الدفع نقداً أو عن طريق الشيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: «الإمارات الإسلامي»، و«بنك دبي التجاري»، و«نور بنك»، و«آفاق للتمويل»، إضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر «بنك دبي التجاري»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك المشرق»، و«الإمارات الإسلامي».

وأضافت أنه يجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

ولفتت إلى أنه توجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، التي لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، فضلاً عن نشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية، فيما تشمل خدمة التجديد التلقائي جميع الرخص التي تشارك رخصة أخرى الموقع نفسه.

خطوتان

أفادت اقتصادية دبي بأنه يتم خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أيٍّ من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

وأوضحت أن خدمة «التجديد التلقائي» تتمثل في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية، لإعلامهم بموعد تجديد الرخص (قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص)، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً.

وأضافت أن الخدمة تغطي أكثر من 2200 نشاط تجاري، أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي، مشيرة إلى أنه بإمكان المتعاملين من خلال خدمة التجديد التلقائي من اقتصادية دبي تجديد الترخيص أكثر من سنة، وبحد أقصى أربع سنوات بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة، تتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية.