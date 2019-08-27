تخفيضات سلع «العودة إلى المدارس» تصل إلى 50%

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن توافر سلع «العودة إلى المدارس» في 1650 منفذ بيع متنوعاً في أسواق الدولة، وبتخفيضات تراوح بين 20 و50%.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات للصحافيين في أبوظبي أمس، إنه أكد خلال سلسلة اجتماعات عقدها مع منافذ بيع رئيسة في الدولة خلال الفترة الماضية، على عدم استغلال الطلب على الأدوات المدرسية والقرطاسيات لزيادة الأسعار دون مبرر.

وأوضح أن الوزارة تنفذ حالياً خطة للتعامل مع الأسواق، استعداداً لموسم العودة إلى المدارس، لافتاً إلى أن الخطة تراعي تخفيف العبء عن الأسر، وعدم استغلال المستهلكين، وتقديم المراكز التجارية والمكتبات السلع المدرسية بأسعار مناسبة ومخفضة.

وأكد النعيمي أن طرح سلع الموسم الدراسي في مختلف منافذ البيع، يؤدي إلى منافسة كبيرة تعود نتائجها في المقام الأول على المستهلكين من حيث الأسعار وتنوع الخيارات الشرائية المتاحة، مبيناً أن معظم هذه المراكز طرحت عروضاً وتخفيضات بنسب متباينة لاستقطاب المتعاملين.

وطالب النعيمي المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، والتواصل مع مركز الاتصال التابع لحماية المستهلك، فضلاً عن التواصل مع الدوائر المحلية المعنية، في حال عدم توافر أي سلعة مدرسية أو وجود ارتفاع غير مبرر في أسعارها.

ولفت إلى فرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم في حال رفع الأسعار دون مبرر، فضلاً عن إلزام منفذ البيع بعدم رفع السلعة من المنفذ، وإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

وأكد أن منافذ البيع ستخضع لرقابة مكثفة من جانب إدارة حماية المستهلك على مدار العام الدراسي، للتحقق من استمرار الالتزام بعدم رفع الأسعار، وتوفير مختلف الاحتياجات الخاصة بالمدارس بأسعار مناسبة، مع الاستمرار في طرح عروض تنافسية.

توافر سلع «العودة إلى المدارس» في 1650 منفذ بيع.