"نخيل" تطرح للمواطنين "فلل ند الشبا" بأسعار تبدأ من 3.2 ملايين درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

طرحت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، مجموعة حصرية من الفلل الفاخرة الجاهزة للسكن، للبيع، وذلك في مجتمعها الجديد «فلل ند الشبا».

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بتوافر 100 فيلا مكونة بين أربع وخمس غرف نوم حصرياً لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في المشروع الجديد الواقع بمحاذاة «شارع الشيخ محمد بن زايد»، بأسعار تبدأ من 3.2 ملايين درهم، وخطط سداد مميزة.

وتتميز كل فيلا بمساحات واسعة للمعيشة وتناول الطعام، وغرفة للخادمة مع مدخل خاص، وحمامات خاصة لكل غرف النوم، وشرفات، وحديقة خاصة، ومرآب خاص مغطى يتسع لسيارتين.

وسيضم المجتمع الجديد، الذي توفر فيه «نخيل» أيضاً فللاً مخصصة للإيجار، العديد من مرافق اللياقة البدنية والترفيهية بما في ذلك مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والجري بطول خمسة كيلومترات قيد الإنشاء حالياً تحيط بكامل المشروع، وناد مجتمعي سيضم مطعماً، وحوض سباحة، وصالة رياضية وملاعب رياضية، إضافة إلى «ند الشبا مول»، قيد الإنشاء حالياً، والذي سيضم 200 من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر الخدمية بما في ذلك سوبرماركت، وعيادة طبية، وسينما بشاشات متعددة، ومرافق للياقة البدنية.