"إعمار مصر" تتعاقد مع "أرابتك" لإنشاء 449 وحدة سكنية بالقاهرة

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، تعاقدها مع شركة أرابتك للإنشاءات، لإنشاء مجتمعين عمرانيين جديدين بمشروع أب تاون كايرو في المقطم.

وأشارت الشركة في بيانها الذي أرسلته لـ "البورصة المصرية" أن المشروعين يتكونان من 449 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية 1.84 مليار جنيه على أن تبدأ أعمال المشروع على الفور.

يذكر أن شركة أرابتك هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة الإماراتية.

يشار إلى أن إعمار مصر للتنمية، وقعت في يوليو الماضي، على مشروع عقد التسوية مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن أرض مشروع "أب تاون كايرو"، واعتمده مجلس الوزراء المصري.

ويشمل مشروع عقد التسوية الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار مصر للتنمية عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدول.

وكانت شركة النصر، قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما الخاص بمشروع "أب تاون كايرو"، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

وطالبت شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع أب تاون كايرو، لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.