كلمات المرور لمرة واحدة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يستخدم نظام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، خاصية كلمة المرور لمرة واحدة، كمستوى إضافي للتأمين، وهي بمثابة طبقة حماية إضافية للتحقق من هوية المستخدم، وذلك باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة قبل السماح لك بأداء أي إجراء محدّد عبر الإنترنت، وهو رمز مؤلّف من أرقام ويستخدم ضمن مدة زمنية محددة. ويتم إرساله عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المتحرك المسجّل للمتعامل، ويطلب عادة التحقق عن طريق كلمة مرور تستخدم لمرة واحدة عند القيام بإجراءات حسّاسة عبر الإنترنت، مثل تحديث معلومات الملف الشخصي، والتسجيل بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ودفع الفواتير وغيرها. وينبغي التأكد من تحديث رقم الهاتف المتحرك للتمكن من استلام الرسالة واستكمال العمليات المصرفية، إذ إن حماية المعاملات المالية تحظى بأهمية بالغة لدى المؤسسات في إطار التصدي للاحتيال المالي، وتوفير تسهيلات آمنة لعمليات التسوق عبر الإنترنت، وغيرها.