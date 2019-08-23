12.7 مليار درهم إيرادات «موانئ دبي العالمية» خلال النصف الأول من 2019

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة موانئ دبي العالمية» عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 يونيو 2019.

وكشفت المجموعة في بيان أمس، عن نمو الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.9%، فيما ارتفعت العائدات المسندة بنسبة 26.8%.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد بلغت الإيرادات 3.463 مليارات دولار (نحو 12.7 مليار درهم)، مرتفعة بنسبة 31.9% على الأساس المعلن، بدعم من عمليات الاستحواذ والنمو في الإيرادات غير المتعلقة بأعمال الحاويات، و10.8% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، بفضل نمو الإيرادات غير المتعلقة بأعمال الحاويات.

النتائج المالية

وأظهرت النتائج المالية نمواً في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.9%، فيما بلغت نسبة هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من العام 46.5%.

ونمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بنسبة 9.9% بهامش 51.4%.

وارتفعت أرباح الفترة المستحقة لمالكي الشركة بنسبة 26.8% لتصل إلى 753 مليون دولار. وحافظت مستويات توليد النقد من الأنشطة التشغيلية على قوتها عند 1.025 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019.

وأكدت النتائج أن شركة «فيتش» للتصنيف الائتماني أبقت على التصنيف الائتماني لـ«موانئ دبي العالمية» عند (BBB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل الطبيعة المرنة والمتنوعة لمحفظتها.

ولفتت «موانئ دبي العالمية» إلى جمع 1.3 مليار دولار من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية، تسهم في تعزيز الميزانية العمومية وتوفر المرونة المالية.

أداء ممتاز

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم، إن استراتيجية الشركة في تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، والحكمة الإدارية، من العوامل التي أسهمت في تحقيق نتائج مالية مميزة خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأكد أن الأداء الممتاز لـ«موانئ دبي العالمية» في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، يمثل دليلاً واضحاً على مرونة الشركة، واستراتيجيتها في تحقيق النمو، وتنويع محفظة استثماراتها العالمية لتشمل الطاقة، والخدمات البحرية، والاستدامة في مجال النقل، وغيرها من الأنشطة.

وأضاف أن النتائج المالية نصف السنوية جاءت متوافقة مع توقعات الشركة، مؤكداً أن «موانئ دبي العالمية» تعمل من خلال فهم متعمق للأسواق، وعناصر الابتكار، والتميّز التشغيلي في 45 دولة.

نمو في الأرباح

وتابع بن سليم: «يسر (موانئ دبي العالمية) الإعلان عن تحقيق نمو في الأرباح على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بنسبة 22% في النصف الأول من عام 2019 وعن الأرباح المستحقّة بقيمة 753 مليون دولار»، لافتاً إلى أنه تم تحقيق هذا الأداء المالي القوي في بيئة تجارية تسودها حالة من عدم اليقين، ما يُبرز من جديد قوة المحفظة الاستثمارية للمجموعة.

وأضاف: «لاتزال ميزانيتنا قوية ونواصل توليد مستويات عالية من التدفق النقدي، ما يمنحنا القدرة على الاستثمار في النمو المستقبلي لمحفظتنا الحالية»، مشيراً إلى أن المجموعة تهدف في المستقبل إلى دمج عمليات الاستحواذ الجديدة، وتقديم أوجه التآزر المطلوبة، بهدف توفير حلول ذكية متكاملة من شأنها تحسين نوعية أرباحها وتعزيز العائدات.

واختتم بالقول: «في حين لاتزال التوقعات التجارية قريبة المدى غير مؤكدة، بسبب نزاعات التجارة العالمية والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية التي تُثير حالة من عدم اليقين في سوق الحاويات، فإن الأداء المالي القوي للأشهر الستة الأولى يسهم في منحنا مكانة جيدة تمكننا من تحقيق نتائج أعلى بقليل من توقعات السوق للعام كله».

استثمار متواصل

■تشمل الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات اثنين من الأصول الجديدة في تشيلي، و«فرايزر سوري دوكس» (كندا)، وتوحيد الأصول في أستراليا.

■تشمل الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية: الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجستية الأوروبية الشاملة «بيه آند أو فيريز»، والشركة المشغلة للخدمات اللوجستية البحرية «شركة توباز للطاقة والملاحة».

■بلغ الإنفاق الرأسمالي 636 مليون دولار مستثمرة في المحفظة الحالية خلال النصف الأول من عام 2019.

■تبقى توجيهات الإنفاق الرأسمالي لعام 2019 دون تغيير عند ما يصل إلى 1.4 مليار دولار، وتتضمّن القيام باستثمارات مخطط لها في دولة الإمارات، و«بوسورجا» في الإكوادور، و«بربرة» في أرض الصومال، و«السخنة» في مصر، و«لندن غيتواي» في المملكة المتحدة.

■تم افتتاح «بوسورجا».. ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور، بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية.