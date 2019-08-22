«التخطيط العمراني والبلديات» تطلق 7 خدمات رقمية جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن إطلاقها سبع خدمات رقمية جديدة على مستوى بلديات إمارة أبوظبي، ضمن منصة «سمارت هب».

وأوضحت أن تلك الخدمات تتمثل في: «طلب استرداد المبالغ المالية، وطلب استرداد التأمين، وطلب مخططات من الأرشيف، وطلب تصوير مستند من ملف أرض أو عقار، وطلب تصريح جلسة خارجية (جديد)، وطلب تجديد تصريح جلسة خارجية، وطلب إلغاء تصريح جلسة خارجية».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية رئيس لجنة التكنولوجيا في الدائرة، محمد الخضر الأحمد، أن اللجنة ستواصل تطوير الخدمات الرقمية وتحسينها، وستمضي قدماً بوتيرة متصاعدة نحو ترقية الخدمات الرقمية، تجسيداً لرؤية الحكومة الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتوفير خدمات عصرية حديثة وسريعة تستجيب لمتطلبات المتعاملين.

وأشار إلى أنه يمكن للمتعاملين الآن الاستفادة من هذه الخدمات، من خلال زيارة منصّة الخدمات الذكية «سمارت هب» (https:/‏‏/‏‏smarthub.adm.gov.ae)،مبيناً أنه قبل ذلك يجب الحصول على حساب في بوابة الدخول الذكي لدولة الإمارات (سمارت باس smartpass.government.ae)، التي تعدّ إحدى مبادرات الحكومة الذكية لدولة الإمارات.

وأكد الخضر أن منصة «سمارت هب» صممت لتكون متاحة لجميع المتعاملين في البلديات الثلاث.