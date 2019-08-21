12.1 مليار درهم مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة صناعة وتجارة دبي عن تسجيل مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018، بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام السابق. وتوقع تحليل حديث لغرفة دبي استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات لتبلغ 19.5 مليار درهم بحلول عام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7%.

وأكد التحليل، المبني على بيانات وإحصاءات حديثة من «فيتش سليوشنز»، و«يورومونيتور انترناشيونال» أن مبيعات السياحة العلاجية بحسب «يورومونيتور انترناشيونال» حققت خلال الفترة 2014-2019 نمواً سنوياً تراكمياً قدر بنحو 11.9%، ما يعكس جاذبية قطاع السياحة العلاجية في الدولة.

ولفت التحليل، بناءً على تقرير صادر عن «فيتش سليوشنز»، إلى أن إنفاق القطاع الصحي في الإمارات بلغ نحو 50.3 مليار درهم في عام 2018، وذلك بنسبة نمو سنوية قدرها 5.4%، حيث يشمل إنفاق القطاع الصحي في الدولة شراء خدمات وسلع الرعاية الصحية من قبل كيانات عامة وخاصة.

وسلط التحليل الضوء على النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية العلاجية بالدولة وعدد من المؤشرات الحيوية لنمو القطاع، حيث يوجد 154 مستشفى في الإمارات، كما يعمل أكثر من 25 ألف طبيب يتمتعون بالكفاءة العالية في الإمارات، معظمهم من المقيمين الأجانب. وأجرت مستشفيات الدولة 119 ألفاً و897 جراحة في 2018، حيث ارتفع هذا العدد بمعدل سنوي تراكمي قدره نحو 0.7% في الفترة من 2013 و2018.

وذكر أن دبي وأبوظبي احتلتا المرتبتين 16 و25 على التوالي كأفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، وذلك بحسب أحدث بيانات مؤشر السياحة العلاجية.

فعلى سبيل المثال، أنشأت هيئة الصحة بدبي «تجربة دبي الصحية» كأول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة.

واستعرض تحليل غرفة دبي آفاق النمو المستقبلي لقطاع السياحة العلاجية انطلاقاً من أن دولة الإمارات تعد مكاناً جاذباً للسياح القادمين من أجل العلاج من شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا ودول أوروبية. ويختار هؤلاء السياح دولة الإمارات بسبب فترات الانتظار القصيرة في المستشفيات والجودة العالية لخدمات الرعاية الصحية. وأشار التحليل إلى أن الإمارات، خصوصاً دبي، تتمتع ببنية تحتية سياحية جيدة وتوفر المستشفيات فيها جراحات التجميل والعناية بالعيون وعمليات الإخصاب والتلقيح الاصطناعي والعناية بالشرايين والجراحة الترقيعية، وغيرها من الخدمات العلاجية. وألقى التحليل الضوء على تقرير لهيئة الصحة بدبي و«تجربة دبي الصحية»، ذكر ارتفاع عدد السياح القادمين بغرض العلاج في دبي من 107 آلاف في 2012 إلى 337 ألفاً في 2018، وتوقع حكومة دبي جذب أكثر من نصف مليون سائح بهدف العلاج بحلول 2020.

• دبي وأبوظبي في المرتبتين 16 و25 كأفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية.

• 50.3 مليار درهم إنفاق القطاع الصحي بالدولة العام الماضي.