منح شهادات اعتماد لـ 5 شركات تكنولوجيا مالية ناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منح بنك الإمارات دبي الوطني، وبرنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، مسرّع التكنولوجيا المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، شهادات الاعتماد لخمس شركات تكنولوجيا مالية ناشئة، التي نجحت في استخدام منصته المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox لإنشاء واستعراض الحلول المالية المبتكرة.

وتضمنت قائمة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تخرجت من المبادرة بحصولها على شهادة التعاون كلاً من:

■ «موني موف»، حل رقمي لتمويل التجارة وسلسلة التوريد.

■ «نوربلوك»، حل مشترك للتعرف إلى العميل باستخدام سجلات الحسابات الموزعة (بلوك تشين).

■ «قيم تشينجر، لوحة مفاتيح للعمليات المصرفية تتيح إجراء المعاملات أثناء الدردشة.

■ «ليب للتكنولوجيا المالية»، حل رقمي لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

■ «بانك بودي»، روبوت دردشة للقطاع المالي.