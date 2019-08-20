المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أصدر المصرف المركزي، أمس، إشعاراً إلى البنوك العاملة في دولة الإمارات، بشأن إعفاء منتسبي الخدمة الوطنية من الحد الأدنى للرصيد، وإلغاء الرسوم المفروضة إذا قلّ الرصيد عن الحد الأدنى، دعماً لبرنامج الخدمة الوطنية.

وأوضح «المركزي»، في بيان له، أنه تم توجيه البنوك بضرورة التأكد من التحاق المواطن بالخدمة الوطنية من خلال شهادة صادرة عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تفيد بإتمام إجراءات التسجيل، وعدم وجود أسباب موجبة للاستثناء، أو التأجيل، أو الإعفاء القانوني من الخدمة الوطنية، قبل منح الإعفاء.

وعبّر محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، عن شكره للواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لحرصه على تيسير أمور منتسبي الخدمة الوطنية، وتواصله مع المصرف المركزي من أجل تسهيل إجراءات فتح الحساب لهم، كما شكر اتحاد مصارف الإمارات والقطاع المصرفي على تجاوبهم ودعمهم.