«دبي الملاحية» تفتتح مركزاً للترخيص البحري في أم سقيم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت سلطة مدينة دبي الملاحية، أخيراً، مركزاً جديداً للتسجيل والترخيص في «أم سقيم»، في خطوة لتسريع وتبسيط إجراءات ترخيص الوسائل البحرية، استناداً إلى آليات مبتكرة ومحدّدة، للتحقق من استيفاء المواصفات الفنية وأنظمة السلامة البحرية، والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة.

وقال المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، عامر علي، إن افتتاح المركز الجديد خطوة متقدمة على درب إسعاد المتعاملين، ونقلة نوعية لتسهيل خدمات الترخيص البحري التي تكتسب أهمية بالغة، كونها دعامة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية، بما يصبّ في خدمة أهداف «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي».

وأضاف: «نتطلع بثقة حيال مركز إسعاد المتعاملين في أم سقيم الذي يتيح إمكانية إتمام المعاملات ذات الصلة بالترخيص البحري والفحص الفني في مكان واحد، بما يضمن تحقيق رضا وسعادة المتعاملين باعتبارها أولوية قصوى وغاية جوهرية بالنسبة لنا».

بدوره، قال مدير إدارة التسجيل والترخيص، حامد علي حسن، إنّ المركز الجديد يستقبل المتعاملين من الأحد إلى الخميس، ويقدم محفظة متكاملة من خدمات تسجيل وإصدار التصاريح للوسائل البحرية، وإتمام عمليات التفتيش والفحص الفني، انسجاماً مع حرص السلطة البحرية على توفير السبل الضامنة لإدارة العمليات التشغيلية البحرية بما يتفق والقوانين المعمول بها محلياً ودولياً، وصولاً إلى التكامل التام بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي.