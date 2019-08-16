10 فوائد للمستثمرين في دبي من «الرخصة الفورية»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

لا يستغرق استخراج الرخصة الفورية أكثر من خمس دقائق، حيث لا تحتاج إلى وقت أكثر من ذلك، مع صدور إذن دفع واحد فقط يحتوي على رسوم الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري ورسوم إصدار الرخصة.

توفر الرخصة الفورية أمام المستثمرين خيار عقد التأسيس الإلكتروني، كما أنها تشمل جميع الأشكال القانونية للشركات ما عدا شركة المساهمة العامة والخاصة.

الحصول على الرخصة الفورية يمكّن المستثمرين، أيضاً، من الحصول الفوري على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تتضمن الرخصة الفورية تخفيض الكلفة التشغيلية على المستثمر من دون موقع للسنة الأولى، حيث لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات.

تمكّن الرخصة الفورية المستثمرين من الحصول على عضوية غرفة دبي، والاستفادة من المزايا والخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها.

الرخصة الفورية تشمل أنشطة جديدة، بالإضافة إلى نشاط التجارة العامة، حيث تتضمن أنشطة صناعية، وكل الأنشطة الأخرى التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية.

لا تحتاج إلى أي متطلبات أو موافقات خارجية، كما أنها تغطي جميع الأنشطة التابعة للدائرة، لكن بالنسبة لنشاط التجارة العامة يشترط استخدام الخدمات الإلكترونية، واختيار شركة ذات مسؤولية محدودة كشكل قانوني.

الحصول على الرخصة الفورية يمكّن المستثمرين، أيضاً، من الحصول الفوري على بطاقة المنشأة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

أصبحت الرخصة الفورية تشمل المؤسسات الفردية وبقية الأشكال القانونية الأخرى كشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين. ويجب على المستثمر إرفاق عقد التأسيس عند إجراء التجديد.

حددت اقتصادية دبي 10 فوائد يجنيها المستثمر من الحصول على الرخصة الفورية المتاحة للمستثمرين، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات في دبي.

وكانت اقتصادية دبي طرحت تطبيق الرخصة الفورية بهدف رفع مستوى ومرتبة الدولة في تقرير البنك الدولي، من خلال تطوير الإجراءات للوصول للمراتب الأولى حسب أجندة دبي 2021. وتعمل الرخصة الفورية على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات، بالإضافة إلى تخفيض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وتسجيل الشركة من خلال أقل من خمس دقائق.

وأكدت اقتصادية دبي أن مبادرة الرخصة الفورية تعزز التوجه الحكومي لدبي من خلال نشر المعاملات الذكية التي يمكن إصدارها من خلال الصالة الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر إنشاء حساب جديد في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية. وبلغ عدد الرخص الفورية نحو 2684 رخصة منذ إطلاقها في يوليو من العام الماضي.

وقالت إن هذه المميزات التي تتمتع بها الرخصة الفورية ستزيد من القدرة التنافسية لإمارة دبي، ولكن الأهم من ذلك أن المدة الزمنية الممنوحة للمستثمر هي سنة واحدة لحين اختيار الموقع المناسب لمزاولة النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن بعض الشركات كانت غير موفقة في اختيار الموقع، وبالتالي تخرج من السوق نتيجة عدم التوفيق في اختيار الموقع المناسب لمزاولة النشاط، وبالتالي فإن الرخصة الفورية هي الحل الأنسب لدراسة جدوى المشروع واختيار الموقع قبل البدء في أي عمل أو نشاط اقتصادي. وفيما يلي الفوائد الـ10:

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